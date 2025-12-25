«Это ад»: Наталья Штурм пожаловалась на жизнь в холодном особняке

25 декабря 2025, 15:09

Наталья Штурм призналась, что вынуждена экономить даже на отоплении

Наталья Штурм (Фото: Instagram* / @nataliashturm)

Наталья Штурм, купившая трёхэтажный дом в Подмосковье примерно за 30 миллионов рублей, всерьёз задумывается о переезде.





В разговоре с «Пятым каналом» певица призналась, что содержание большого особняка оказалось для неё слишком тяжёлым финансово — особенно в зимний период.



Дом площадью около 200 квадратных метров включает пять спален, кухню-гостиную, кабинет и сауну. Однако последней артистка почти не пользуется из-за огромных счетов за электричество. Более того, на третьем этаже Штурм полностью отключила отопление: после того как за одну неделю набежало около десяти тысяч рублей, она решила срочно экономить.





«Это ад. Ты думаешь только об одном: как обогреть дом. Но я за счёт радиаторов стараюсь экономить чуть-чуть. Просто сначала включила во всём доме радиаторы, потом я посмотрела, что у меня буквально за неделю уже десять тысяч нажгло. Я думаю: "Не, ребят, нет. Мы пойдем другим путём"», — рассказала Наталья.