«Какая роскошь!»: Мария Погребняк показала себя после кардинального преображения

Блогер Мария Погребняк показала новый образ с тёплым оттенком волос
Блогер Мария Погребняк представила подписчикам обновлённый образ.



Мария кардинально сменила цвет волос накануне 2026 года. В своём Telegram-канале Погребняк опубликовала видео из салона красоты. Ролик она сопроводила сообщением о том, что готова к году Огненной Лошади.

Вместо привычного холодного блонда блогер выбрала тёплый оттенок. Девушка выразила полный восторг от преображения. В комментарии к видео она назвала новый образ роскошью.

Следует отметить, что это уже не первая трансформация бизнесвумен в этом месяце. Накануне Мария представила новогоднее преображение в образе Снегурочки.

Ольга Щелокова

