«Какая роскошь!»: Мария Погребняк показала себя после кардинального преображения
Блогер Мария Погребняк представила подписчикам обновлённый образ.
Мария кардинально сменила цвет волос накануне 2026 года. В своём Telegram-канале Погребняк опубликовала видео из салона красоты. Ролик она сопроводила сообщением о том, что готова к году Огненной Лошади.
Вместо привычного холодного блонда блогер выбрала тёплый оттенок. Девушка выразила полный восторг от преображения. В комментарии к видео она назвала новый образ роскошью.
Следует отметить, что это уже не первая трансформация бизнесвумен в этом месяце. Накануне Мария представила новогоднее преображение в образе Снегурочки.
