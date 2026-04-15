Юлия Ковальчук назвала горячие танцы Алексея Чумакова с поклонницами нормой

15 апреля 2026, 10:08

Юлия Ковальчук объяснила, почему поцелуй Чумакова с поклонницей не оскорбляет её

Певица Юлия Ковальчук на музыкальной премии BraVo прокомментировала эмоциональные танцы Алексея Чумакова с незнакомой поклонницей.





После недавнего концерта Чумаков снова оказался в центре внимания: артист активно двигался в ритме с одной из зрительниц, а затем поцеловал ей руку.



Некоторые пользователи сочли такое поведение неуместным для женатого мужчины. Однако супруга певца не увидела в этом ничего необычного.

«Вы должны знать, что Алексей всегда горячо танцует. К сожалению, вам какую-то неправдивую информацию донесли. Почаще ходите на его концерты и увидите, что горячие танцы присутствуют везде. Наверное, если артист слишком близко со своими поклонниками, то это хорошо. Это нормальная часть программы Алексея», — заявила Юлия.