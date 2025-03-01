«Это был час пик»: Люся Чеботина рассказала, как однажды провалилась в метро

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)
Люся Чеботина рассказала шокирующую историю, которая однажды произошла с ней в метро. Слова певицы приводит Telegram-канал «Звездач».
«Это был час пик, и меня вытолкнули из метро. У меня нога провалилась по колено между вагоном и платформой», – поделилась артистка.
Чеботина отметила, что тогда с трудом вытащила ногу. К счастью, рядом с ней была мама, которая помогла дочери.
Ранее сообщалось, что 27 февраля Люся Чеботина подарила положительные эмоции пассажирам столичной подземки. Певица дала живой концерт в аванзале станции метро «Курская». Это музыкальное событие было приурочено к Международному женскому дню и премьере фильма от ТНТ «Наша Russia. 8 марта».
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Анастасия Чинкова