Люся Чеботина заявила, что поет на уровень выше, чем многие артисты в России

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)
Певица Люся Чеботина заявила, что она поет намного лучше, чем многие российские артисты. Об этом она сообщила в программе «CATRINE ENDORPHINE», передает «СтарХит».
По словам исполнительницы, данное заявление является не проявлением звездной болезни, а объективным видением.
Некоторые могли обвинить Чеботину в звездной болезни, но артистка поясняет, что просто стала увереннее в себе. Она также добавила, что всегда была вежлива с людьми и не позволяла себе хамского поведения.
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«Я здраво оцениваю свои возможности. В первую очередь, голос — это про физические возможности, и здесь я способнее, чем многие другие. Когда мне говорят: „Это не твое“, — я понимаю, что люди просто-напросто видят во мне конкурента и высказывают это не от чистого сердца, а чтобы сбить меня с толку», — утверждает певица.
Некоторые могли обвинить Чеботину в звездной болезни, но артистка поясняет, что просто стала увереннее в себе. Она также добавила, что всегда была вежлива с людьми и не позволяла себе хамского поведения.
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