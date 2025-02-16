Ушла от миллионера, раздавала флаеры и стала музой Киркорова: почему Люся Чеботина до сих пор остается одна

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)
Певица Люся Чеботина получила широкую известность после выхода песни «Солнце Монако» в 2021 году.
О том, как Люся Чеботина стала популярной, что известно о ее личной жизни и какие скандалы связаны с ее именем, расскажет редакция «Радио 1».
Людмила (Люся) Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Люся и ее сестра Лиза росли без отца, девочек воспитывала мама, которая всеми силами старалась поднять на ноги детей. В пятилетнем возрасте Чеботина вместе с семьей переехала в Москву. Она не сдала экзамены в музыкальную школу, однако заниматься вокалом не перестала.
По словам певицы, в ее жизни были такие моменты, когда семья перебивалась с копейки на копейку. Поэтому сестры помогали своей маме. Люся рассказывала, что ей приходилось выходить на улицу или стоять в супермаркетах и раздавать рекламные флаеры. В то время девушка этого очень стыдилась.
По окончании девяти классов будущая звезда одновременно поступила в два учебных заведения: музыкальную школу по классу «хоровое пение» и в колледж эстрадного и джазового искусства на вокальное отделение.
Музыкальную карьеру Люся Чеботина начинала с исполнения каверов известных композиций в социальных сетях. В 2015 году девушка дошла до четвертьфинала украинской версии шоу «Голос», а в 2017 году принимала участие в индийском телевизионном конкурсе Dil Hai Hindustani.
Исполнительница участвовала в одном из выпусков проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1» и в конкурсе «Новая волна — 2017». Стоит отметить, что Люся получила всеобщую известность только спустя несколько лет.
В 2021 году вышла композиция Чеботиной «Солнце Монако». Песня заняла 68 место в мировом рейтинге в Shazam. С этого момента девушка оказалась на пике популярности. Ее стали приглашать в различные шоу, а песни в ее исполнении звучали практически везде.
После этого Люся записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».
В 2023 году артистка записала песню «Королева» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Поп-король считает молодую певицу очень талантливой и пророчит ей большое будущее. По словам Чеботиной, она нашла в Киркорове друга, с которым очень легко и интересно работать.
Певица также является обладательницей награды «Певица года».
Люся Чеботина долгое время не подтверждала свои романтические отношения с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. При этом артисты снимались в клипах друг друга и записывали совместные треки.
Вскоре исполнительница все же рассекретила отношения с ЮрКиссом.
Многие обвиняли певицу в том, что она встречается с ЮрКиссом из-за влиятельных родителей, которые могут помочь ей в карьере. Однако девушка опровергла подобные домыслы.
В июле 2023 года появились слухи о расставании артистов. Певица никак не комментировала эту информацию, заявив, что больше не хочет делиться подробностями личной жизни. Сам ЮрКисс после сообщил, что его сердце свободно и девушки у него нет.
Летом прошлого года Люсю стали замечать в компании норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Сначала они не объявляли о романе, но при этом обменивались в соцсети романтическими сообщениями. В августе исполнительница призналась, что состоит в отношениях со спортсменом, назвав его прекрасным ухажером. Но уже осенью Чеботина стала опровергать роман именно с Матиасом.
Весной 2023 года между Люсей Чеботиной и блогером Идой Галич произошел конфликт. Певица приняла предложение телеведущей принять участие в ее YouTube-шоу «1-11», однако в назначенный день на съемках не появилась.
Галич в своем блоге рассказала, что данный инцидент стоит ей денег и времени. По ее словам, артистку ждала не только команда из 30 человек, но и школьники, с которыми она должна была соревноваться в интеллектуальном состязании.
Люся отреагировала на это обвинение, пояснив, что отказ от съемок был связан с проблемами со здоровьем, затем она обвинила Галич в публичной травле.
В июне того же года произошел еще один скандал — Чеботину сняли с эфира всех продуктов холдинга «Русская медиагруппа». СМИ предположили, что это произошло из-за ее расставания с ЮрКиссом. Вскоре выяснилось, что это была просьба самой певицы.
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*Запрещен в РФ
Чем известна Чеботина
Людмила (Люся) Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Люся и ее сестра Лиза росли без отца, девочек воспитывала мама, которая всеми силами старалась поднять на ноги детей. В пятилетнем возрасте Чеботина вместе с семьей переехала в Москву. Она не сдала экзамены в музыкальную школу, однако заниматься вокалом не перестала.
По словам певицы, в ее жизни были такие моменты, когда семья перебивалась с копейки на копейку. Поэтому сестры помогали своей маме. Люся рассказывала, что ей приходилось выходить на улицу или стоять в супермаркетах и раздавать рекламные флаеры. В то время девушка этого очень стыдилась.
По окончании девяти классов будущая звезда одновременно поступила в два учебных заведения: музыкальную школу по классу «хоровое пение» и в колледж эстрадного и джазового искусства на вокальное отделение.
Музыкальную карьеру Люся Чеботина начинала с исполнения каверов известных композиций в социальных сетях. В 2015 году девушка дошла до четвертьфинала украинской версии шоу «Голос», а в 2017 году принимала участие в индийском телевизионном конкурсе Dil Hai Hindustani.
Исполнительница участвовала в одном из выпусков проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1» и в конкурсе «Новая волна — 2017». Стоит отметить, что Люся получила всеобщую известность только спустя несколько лет.
В 2021 году вышла композиция Чеботиной «Солнце Монако». Песня заняла 68 место в мировом рейтинге в Shazam. С этого момента девушка оказалась на пике популярности. Ее стали приглашать в различные шоу, а песни в ее исполнении звучали практически везде.
После этого Люся записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».
В 2023 году артистка записала песню «Королева» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Поп-король считает молодую певицу очень талантливой и пророчит ей большое будущее. По словам Чеботиной, она нашла в Киркорове друга, с которым очень легко и интересно работать.
Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)
Певица также является обладательницей награды «Певица года».
Что известно о личной жизни Чеботиной
Люся Чеботина долгое время не подтверждала свои романтические отношения с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. При этом артисты снимались в клипах друг друга и записывали совместные треки.
Вскоре исполнительница все же рассекретила отношения с ЮрКиссом.
ЮрКисс (Юрий Киселев) и Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
«У нас с ним всегда есть общие темы для разговора. Мы сначала узнали друг друга как друзья, а потом вступили в отношения. Он знает, что мне нравится, а я знаю, что ему нравится. Он очень заботливый, внимательный, галантный, обходительный», — рассказывала она в интервью Лауре Джугелии.
Многие обвиняли певицу в том, что она встречается с ЮрКиссом из-за влиятельных родителей, которые могут помочь ей в карьере. Однако девушка опровергла подобные домыслы.
В июле 2023 года появились слухи о расставании артистов. Певица никак не комментировала эту информацию, заявив, что больше не хочет делиться подробностями личной жизни. Сам ЮрКисс после сообщил, что его сердце свободно и девушки у него нет.
Летом прошлого года Люсю стали замечать в компании норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Сначала они не объявляли о романе, но при этом обменивались в соцсети романтическими сообщениями. В августе исполнительница призналась, что состоит в отношениях со спортсменом, назвав его прекрасным ухажером. Но уже осенью Чеботина стала опровергать роман именно с Матиасом.
В каких скандалах была замешана Чеботина
Весной 2023 года между Люсей Чеботиной и блогером Идой Галич произошел конфликт. Певица приняла предложение телеведущей принять участие в ее YouTube-шоу «1-11», однако в назначенный день на съемках не появилась.
Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)
Галич в своем блоге рассказала, что данный инцидент стоит ей денег и времени. По ее словам, артистку ждала не только команда из 30 человек, но и школьники, с которыми она должна была соревноваться в интеллектуальном состязании.
«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — высказалась блогер.
Люся отреагировала на это обвинение, пояснив, что отказ от съемок был связан с проблемами со здоровьем, затем она обвинила Галич в публичной травле.
В июне того же года произошел еще один скандал — Чеботину сняли с эфира всех продуктов холдинга «Русская медиагруппа». СМИ предположили, что это произошло из-за ее расставания с ЮрКиссом. Вскоре выяснилось, что это была просьба самой певицы.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова