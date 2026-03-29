«Это было ярко»: Влад Соколовский подтвердил роман с Нюшей
Влад Соколовский впервые откровенно подтвердил, что его связывали романтические отношения с Нюшей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, их роман долгое время оставался в строгой тайне. Соколовский объяснил, что скрывать отношения приходилось из-за позиции семьи певицы.
В тот период карьерой Нюши активно занимался её отец, и в команде действовало правило — никакой публичной личной жизни, только образ артистки.
Несмотря на секретность, Влад вспоминает этот период с теплотой. Он отметил, что их отношения были яркими и искренними, но со временем завершились. При этом певец подчеркнул, что им удалось сохранить хорошие отношения: сейчас они продолжают общаться и относятся друг к другу с уважением, вспоминая прошлое без негатива.
