Галустян высказался о перспективах сотрудничества России и Индии в кинематографе

Михаил Галустян

Российский актер и шоумен Михаил Галустян заявил о высоком потенциале сотрудничества России и Индии в кинематографе.



Как пишет RT, по словам артиста, интерес российских зрителей к индийскому кино есть на генетическом уровне. Он подчеркнул дружественный характер отношений между государствами и выразил надежду на увеличение числа совместных проектов.

«Мы будем очень рады», — сказал Галустян.

Ранее актер рассказал о непростом опыте участия в съемках, которые потребовали от него предельной выдержки. Особенно сложными, по его признанию, оказались танцевальные сцены — движения приходилось повторять на протяжении двух смен подряд, а количество дублей в некоторых эпизодах достигало 30. Испытание для звезды усугубляла экстремальная жара — температура на площадке поднималась до 45 градусов.
Никита Кротов

