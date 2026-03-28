Галустян высказался о перспективах сотрудничества России и Индии в кинематографе
Российский актер и шоумен Михаил Галустян заявил о высоком потенциале сотрудничества России и Индии в кинематографе.
Как пишет RT, по словам артиста, интерес российских зрителей к индийскому кино есть на генетическом уровне. Он подчеркнул дружественный характер отношений между государствами и выразил надежду на увеличение числа совместных проектов.
«Мы будем очень рады», — сказал Галустян.
Ранее актер рассказал о непростом опыте участия в съемках, которые потребовали от него предельной выдержки. Особенно сложными, по его признанию, оказались танцевальные сцены — движения приходилось повторять на протяжении двух смен подряд, а количество дублей в некоторых эпизодах достигало 30. Испытание для звезды усугубляла экстремальная жара — температура на площадке поднималась до 45 градусов.