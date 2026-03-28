«Много невест»: Эвелина Бледанс о дне рождения сына

28 марта 2026, 16:57

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о празднике для сына по случаю его 14-летия

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс посетила кинопремьеру вместе с 13-летним сыном Семёном, где поделилась планами о предстоящем праздновании его дня рождения. По словам звезды, торжество пройдет в кругу друзей наследника, среди которых будет много девочек.





Семён — сын артистки от третьего брака с футболистом Александром Семиным, который закончился разводом в 2017 году. Также у Блёданс есть старший сын Николай (31 год), уже около 15 лет проживающий в Израиле. Личную жизнь знаменитости последние пять лет связывают с новым избранником, однако его имя она не раскрывает.





«У нас очень много невест. Я сама всех этих невест выбираю», — цитирует теледиву ТВ Mail.