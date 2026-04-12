«Это из разряда фантастики»: Аня Покров задумалась о космическом путешествии
Блогер Аня Покров призналась, что мечтает полететь в космос
Блогер Аня Покров заявила, что с интересом относится к идее полёта в космос. Она исключает, что однажды решится на такое приключение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Недавно вышедшая замуж звезда призналась, что её привлекает возможность отправиться за пределы Земли, однако она понимает, насколько сложным и трудоёмким остаётся этот процесс.
«Хотелось бы. Но когда ты понимаешь, сколько это трудов, сколько это времени — это что-то из разряда фантастики», — отметила Покров.При этом блогер добавила, что при развитии технологий и упрощении подготовки она с радостью рассмотрела бы такую возможность, назвав космическое путешествие настоящей мечтой будущего.