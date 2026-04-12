82-летняя Регина Дубовицкая шокировала фанатов своим внешним видом

Елена Воробей навестила Регину Дубовицкую и показала её новое фото
В сети обсуждают фото 82-летней Регины Дубовицкой, которое опубликовала в личном блоге юмористка Елена Воробей. На нём телеведущая выглядит уставшей и сильно похудевшей.
Воробей приехала к Дубовицкой в гости перед Пасхой, чтобы поздравить её и угостить вкусным.
«Приехали в гости к «крёстной маме олдскульного» юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли всё в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, кагор и торт «Прага». От всей души всем чудесных выходных и праздничного настроения!» — написала Елена.На фото телеведущая, которая много лет ведёт «Аншлаг», выглядит уставшей, но при этом улыбается. Она снялась дома, без макияжа и укладки. Поклонники тем не менее продолжают переживать за её самочувствие.
Они оставляют тёплые пожелания долголетия и здоровья, признаются в любви и уважении. Несмотря на худобу, любимица зрителей выглядит бодрой и здоровой.