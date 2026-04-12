«Наслаждаться общением»: Виктор Логинов рассказал, что ждёт редкую встречу
Актёр Виктор Логинов, который сыграл главную роль в сериале «Счастливы вместе», на премьере фильма «Петрушка» рассказал о внуке.
Как сообщает издание Super, мальчику три года, он живёт далеко, но скоро приедет в гости, и дедушка уже ждёт встречи.
«Моя дочь полностью мне доверяет, мне это очень важно, потому что она может оставить внука со мной на любое время. Они далеко живут, редко приезжают. Скоро приедут, и я буду наслаждаться общением с ним», — пояснил Виктор.Актёр признался, что сейчас общается с ребёнком по видеосвязи и виртуально передаёт ему любимое лакомство.
«Он очень любит икру красную и ест её ложками», — поделился он.Выяснилось, что личная жизнь Логинова наладилась. Он воссоединился со своей 26-летней женой Марией Гуськовой, котора ранее обвиняла его в абьюзе. На премьере артист подтвердил, что они снова вместе.