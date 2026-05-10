«Это кайф»: Ольга Орлова рассказала об отдыхе со взрослым сыном в Японии
Ольга Орлова рассказала в соцсетях, что отправилась в семейное путешествие в Японию вместе со своим 25-летним сыном Артёмом. Поводом для поездки стал юбилей наследника, который мечтал отметить день рождения именно в Токио и убедил близких поехать вместе с ним.
Телеведущая призналась, что семья осталась в полном восторге от путешествия. Несмотря на то что для Орловой это уже четвёртая поездка в Японию, страна вновь произвела на неё сильное впечатление своей атмосферой, культурой и ритмом жизни. По словам артистки, после поездки ей снова захотелось вернуться туда в будущем.
Особое внимание подписчиков привлекли размышления Ольги Орловой о взаимоотношениях со взрослым сыном. Звезда с юмором ответила тем, кто считает их слишком привязанными друг к другу, подчеркнув, что не видит в этом ничего странного.
Орлова отметила, что считает совместный отдых со взрослым ребёнком настоящим счастьем и ценит то, что сын по-прежнему хочет проводить время вместе с семьёй. По словам артистки, далеко не каждый взрослый ребёнок готов отправляться в путешествия с родителями, поэтому для неё такие моменты особенно дороги.
