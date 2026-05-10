Билли Айлиш поддержала фанатов, снимающих концерты на телефон
Билли Айлиш выступила в защиту поклонников, которые во время концертов активно снимают происходящее на телефоны. Артистка считает, что для современного поколения это естественный способ сохранить эмоции и воспоминания. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.Билли Айлиш выступила в защиту поклонников, которые во время концертов активно снимают происходящее на телефоны. Артистка считает, что для современного поколения это естественный способ сохранить эмоции и воспоминания. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.
По словам певицы, сама она с детства любила фотографировать и записывать видео. Когда Билли Айлиш была подростком и посещала концерты или музыкальные фестивали, она старалась снимать практически всё выступление, а затем много раз пересматривала записи.
Исполнительница призналась, что настолько погружалась в эти воспоминания, что со временем знала наизусть не только песни, но даже шум толпы и реакции зрителей.
Билли Айлиш подчеркнула, что не понимает негативного отношения к людям, которые достают телефоны на концертах. По её мнению, в этом нет неуважения к артисту — наоборот, для многих фанатов это возможность сохранить важный момент своей жизни и возвращаться к нему спустя годы.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России