Алана Мамаева решила вложиться в жильё для детей вместо дорогого отдыха
Алана Мамаева призналась, что в этом году решила отказаться от дорогостоящего отпуска и пересмотреть свои приоритеты. По словам блогера, сейчас для неё важнее обеспечить будущее детей и заняться вопросом жилья. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Мамаева рассказала, что живёт вместе с двумя детьми в небольшой квартире площадью 48 квадратных метров и давно задумывается о расширении жилплощади. Однако цены на недвижимость в Москве, как отметила модель, остаются слишком высокими, поэтому приобрести квартиру мечты пока не получается.
В итоге Алана Мамаева решила сосредоточиться на покупке недвижимости для детей. Она объяснила, что планирует постепенно приобрести сначала одну небольшую квартиру, а затем вторую — например, студию или однокомнатное жильё, которое будет более доступным с её нынешним уровнем дохода.
Блогер призналась, что сейчас выбирает между ипотекой и путешествием, но склоняется к более скромному отдыху, чтобы сохранить деньги на важные семейные цели.
Также Алана Мамаева отметила, что спокойно относится к мысли о будущем взрослении детей и их самостоятельной жизни, поскольку считает их уже достаточно независимыми.
