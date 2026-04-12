«Речь о систематическом неуважении»: Боня ответила на резкие заявления Милонова об экскорте
Виктория Боня пригрозила судом Виталию Милонову из-за оскорблений
Блогер Виктория Боня заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства с депутатом Виталий Милонов после его резких высказываний в её адрес. Об этом сообщает StarHit.
Поводом стали публичные заявления Милонова, в которых он использовал оскорбительные формулировки в отношении известных женщин.
Боня подчеркнула, что подобное поведение недопустимо для человека, занимающего государственную должность.
«Я уже не первый раз вижу, как заявления этого депутата переходят границы человеческого и профессионального… Это не допустимо для человека, находящегося во власти и обязанного защищать граждан, а не травить их», — написала она.По словам телеведущей, речь идёт не только о личной обиде, но и о системной проблеме. Она заявила, что готова рассмотреть возможность коллективного иска за клевету и унижение достоинства.
Боня также подчеркнула, что подобные высказывания затрагивают не только её, но и в целом демонстрируют неуважение к женщинам.