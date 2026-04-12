«Речь о систематическом неуважении»: Боня ответила на резкие заявления Милонова об экскорте

12 апреля 2026, 22:45

Виктория Боня пригрозила судом Виталию Милонову из-за оскорблений

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Блогер Виктория Боня заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства с депутатом Виталий Милонов после его резких высказываний в её адрес. Об этом сообщает StarHit.





Поводом стали публичные заявления Милонова, в которых он использовал оскорбительные формулировки в отношении известных женщин.



Боня подчеркнула, что подобное поведение недопустимо для человека, занимающего государственную должность.





«Я уже не первый раз вижу, как заявления этого депутата переходят границы человеческого и профессионального… Это не допустимо для человека, находящегося во власти и обязанного защищать граждан, а не травить их», — написала она.