«Во что только не наряжают»: Бортич с юмором отреагировала на критику

12 апреля 2026, 22:21

Саша Бортич резко ответила хейтерам после смены имиджа

Актриса Саша Бортич кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку, и сразу столкнулась с волной комментариев в соцсетях. Об этом сообщает Super.





Пользователи активно обсуждали новый образ звезды, оставляя как комплименты, так и язвительные замечания. Однако Бортич не стала игнорировать хейт и ответила подписчикам в своём фирменном стиле — с юмором и колкостью. Само видео с преображением актриса также подписала иронично.





«Во что только не наряжают гном гномыча», — отметила она.