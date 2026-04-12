Ошибочный диагноз: звезда «Убить Билла» Люси Лью пережила пугающий опыт в молодости
Люси Лью рассказала, как из-за страха сделала ненужную операцию
Актриса Люси Лью поделилась тревожной историей из своей молодости, признавшись, что однажды перенесла операцию из-за ошибочного диагноза. Об этом сообщает People.
Звезда фильмов «Ангелы Чарли» и «Убить Билла» рассказала, что в 23 года обнаружила у себя уплотнение в груди и сразу обратилась к врачу. По её словам, медик сообщил ей о подозрении на рак, что стало для неё сильным шоком.
Испугавшись, актриса не стала проходить дополнительные обследования и решила действовать максимально быстро.
«Я даже не сдала анализы, не сделала УЗИ или маммографию. Просто незамедлительно записалась на операцию», — призналась Лью.Позже выяснилось, что диагноз был ошибочным, а вмешательство оказалось ненужным. Этот случай, по словам актрисы, стал для неё важным уроком о необходимости проверять медицинские заключения и не принимать поспешных решений под влиянием страха.