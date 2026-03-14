Певица MONA рассталась с Эльдаром Джараховым
Певица MONA сообщила в соцсетях о расставании с блогером и музыкантом Эльдаром Джараховым.
Их отношения длились около полутора лет, однако, как выяснилось, пара разъехалась ещё в конце прошлого года.
Накануне бывшие возлюбленные опубликовали совместное видео и поблагодарили поклонников за поддержку, которую получали на протяжении всего времени их романа.
По словам певицы, несмотря на расставание, она с теплом вспоминает отношения с Джараховым. MONA отметила, что они многому научили друг друга и действительно испытывали искренние чувства.
Артистка также подчеркнула, что для них это была красивая история любви, в которой поклонники стали своеобразными свидетелями и участниками. Сейчас же, по её словам, им обоим нужно время и личное пространство.
MONA поблагодарила бывшего возлюбленного за пережитые эмоции, поддержку и важные жизненные уроки, пожелав ему всего хорошего и добавив, что вспоминает яркие моменты их отношений с благодарностью.
