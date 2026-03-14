Умер гитарист группы Motörhead Филип Кэмпбелл
Гитарист британской хеви-метал-группы Motörhead Филип Кэмпбелл умер в пятницу в возрасте 64 лет.
В социальных сетях коллектив Phil Campbell and the Bastard Sons сообщил о кончине Филипа Энтони Кэмпбелла. Музыкант скончался прошлой ночью после продолжительной борьбы за жизнь в реанимации после тяжёлой операции.
Филип Кэмпбелл присоединился к группе Motörhead в 1984 году и оставался её участником до распада в 2015 году.
Motörhead была основана в 1975 году и обрела широкую известность в начале 1980-х. Её бессменным лидером был Иан Фрейзер, известный как Лемми Килмистер, который играл на бас-гитаре и исполнял вокал. Группа достигла пика популярности с альбомом Ace of Spades, выпущенным в 1980 году и признанным классикой жанра.
