«Это предательство»: Финалистка «Фабрики звезд» — о Пугачевой

Ирина Ортман (Фото: Телеграм @irinaortman)
Певица Ирина Ортман, выступавшая ранее в составе женской поп-группы «Тутси» и финалистка «Фабрики звезд» подвергла критике артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции.
Ее комментарий приводит портал «Страсти». Ирина рассказала, что время от времени посещает российских бойцов на передовой с концертами и поддерживает их. Аллу Пугачеву и других уехавших из России артистов Ортман называет предателями.
В 2003 году Ирина Ортман стала финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд−3». В 2004 году Ортман стала вокалисткой группы «Тутси». С 2010 года выступает как сольная исполнительница.
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«Я к ним никак не отношусь. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью: уехать из своего дома, со своей Родины, которая дала тебе все, — это предательство», — заявила певица.
В 2003 году Ирина Ортман стала финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд−3». В 2004 году Ортман стала вокалисткой группы «Тутси». С 2010 года выступает как сольная исполнительница.
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Александр Бойцов