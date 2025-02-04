Звезды на распутье: Клара Новикова, Ефим Шифрин и Алена Апина молчат об СВО и продолжают зарабатывать в России

Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Клара Новикова и Николай Цискаридзе (Фото: скриншот видео из соцсети)
В Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 30 января 2025 года прошёл масштабный творческий вечер, посвящённый 80-летию известного сатирика Семёна Альтова. Поздравить писателя пришли его друзья и поклонники, среди которых были и звёзды программы «Аншлаг» — Ефим Шифрин, Владимир Винокур и Клара Новикова.
После концерта на странице Шифрина в Instagram* появилось видео, сделанное за кулисами, где артисты явно в приподнятом настроении передавали зрителю теплый привет и пожелали отличного вечера. Только зритель этого не оценил, публика все еще помнит о позиции этих исполнителей по отношению к СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Алена Апина, Виктор Рыбин (Фото: соцсети)
В ролике юморист, «перевоплотившийся» из Ефима в Нахима, призвал зрителей улыбнуться и жить без антрактов. Также на странице Шифрина есть кадры с Аленой Апиной. Близкие по духу и поведению в части молчания про СВО артисты собрались в тот вечер на юбилее.
Ефим Шифрин (Фото: соцсети)
Важно отметить, что Шифрин не только не пытался скрыть своё еврейское происхождение, но и открыто демонстрировал его. Шифрин признался, что был удивлён, узнав, что изменение имени в социальных сетях вызвало такой ажиотаж. По его словам, он с ранних лет носил разные имена: Фима, Ефим, Нахим.
Но вопросы почему именно сейчас артист решил заявить о своем настоящем имени и нет ли тут иного подтекста остаются без ответа.
В 2022 году стало известно, что Ефим Шифрин покинул Россию и отправился в Израиль. Это вызвало предположения о том, что причиной отъезда стала спецоперация. На это у артиста тоже нашелся ответ. Шифрин объяснил, что не собирается навсегда уезжать из России из-за СВО, подчеркивая, что в Израиль он ездит к родственникам. В частности, там живут его родной брат Самуэль и его внуки, поэтому артист вынужден жить на две страны.
В 2023 году в отношении Новиковой возник конфликт, когда на одном из её выступлений было замечено изображение флага Украины. Зрители также утверждали, что юмористка использовала украинский язык. Клара Борисовна в свою очередь объяснила, что не видела слайдов, и обычно на её выступлениях не используются экраны. В настоящее время артистка не даёт комментариев относительно ситуации на Украине.
С момента начала специальной военной операции Клара Новикова стала гораздо реже появляться на публике и в телевизионных передачах. На вопрос о том, собирается ли она отправиться в Донбасс, чтобы поддержать российских военнослужащих, как это делают некоторые известные люди, Клара Новикова ответила отрицательно.
Новикова также заявила публике, что не будет участвовать в телевизионных передачах из-за провокационных вопросов, касающихся политики. Однако Клара Борисовна по-прежнему выступает в России, собирая залы со «своей» аудиторией, а что касается истинных взглядов артистки на политическую обстановку, остается загадкой.
Алена Апина (Фото:РИА Новости/ Светлана Шевченко)
Алёна Апина в настоящее время переживает новый виток популярности. После того как на экраны вышел сериал о группе «Комбинация», в которой она начинала свой творческий путь, артистка вновь стала невероятно востребованной в России. Но многие помнят ее неоднозначный ответ по поводу Крыма.
Сейчас артистка никак не высказывает свое мнение по поводу СВО, предпочитая оставаться в стороне от этой темы. При этом недвижимостью за пределами родины певица на всякий случай обзавелась. Испанский город Марбелье — место, где Апина чувствует себя как дома. Она с удовольствием проводит там все тёплые месяцы. Покупку недвижимости в этой стране артистка оправдала рекомендацией врача. По его мнению, проживание в тёплом климате было полезно для здоровья дочери Ксении, когда она была маленькой. Однако, когда пришло время выбирать место для учёбы, Ксения предпочла Россию. Сейчас артистка так и живет на две страны.
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Вечер давних друзей
Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Алена Апина, Виктор Рыбин (Фото: соцсети)
В ролике юморист, «перевоплотившийся» из Ефима в Нахима, призвал зрителей улыбнуться и жить без антрактов. Также на странице Шифрина есть кадры с Аленой Апиной. Близкие по духу и поведению в части молчания про СВО артисты собрались в тот вечер на юбилее.
Ефим, он же Нахим
Ефим Шифрин (Фото: соцсети)
Важно отметить, что Шифрин не только не пытался скрыть своё еврейское происхождение, но и открыто демонстрировал его. Шифрин признался, что был удивлён, узнав, что изменение имени в социальных сетях вызвало такой ажиотаж. По его словам, он с ранних лет носил разные имена: Фима, Ефим, Нахим.
«Я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года — Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте госуслуг и в приложении Сбербанка. На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения», — объясниснил актер.
Но вопросы почему именно сейчас артист решил заявить о своем настоящем имени и нет ли тут иного подтекста остаются без ответа.
В 2022 году стало известно, что Ефим Шифрин покинул Россию и отправился в Израиль. Это вызвало предположения о том, что причиной отъезда стала спецоперация. На это у артиста тоже нашелся ответ. Шифрин объяснил, что не собирается навсегда уезжать из России из-за СВО, подчеркивая, что в Израиль он ездит к родственникам. В частности, там живут его родной брат Самуэль и его внуки, поэтому артист вынужден жить на две страны.
Клара НовиковаКлара Новикова (Фото:РИА Новости/ Владимир Астапкович)
В 2023 году в отношении Новиковой возник конфликт, когда на одном из её выступлений было замечено изображение флага Украины. Зрители также утверждали, что юмористка использовала украинский язык. Клара Борисовна в свою очередь объяснила, что не видела слайдов, и обычно на её выступлениях не используются экраны. В настоящее время артистка не даёт комментариев относительно ситуации на Украине.
«Я хочу, чтобы все оружие похоронили. Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума всё закончить», — заявила Новикова в интервью на одном из YouTube-каналов.
С момента начала специальной военной операции Клара Новикова стала гораздо реже появляться на публике и в телевизионных передачах. На вопрос о том, собирается ли она отправиться в Донбасс, чтобы поддержать российских военнослужащих, как это делают некоторые известные люди, Клара Новикова ответила отрицательно.
«Я имею право не ездить в Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — ответила артистка.
Новикова также заявила публике, что не будет участвовать в телевизионных передачах из-за провокационных вопросов, касающихся политики. Однако Клара Борисовна по-прежнему выступает в России, собирая залы со «своей» аудиторией, а что касается истинных взглядов артистки на политическую обстановку, остается загадкой.
«Я дружу со своими украинскими друзьями до сих пор. Это бывает непросто. Я не уезжаю, потому что здесь моя жизнь. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать», — говорит Новикова.
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Алёна Апина
Алена Апина (Фото:РИА Новости/ Светлана Шевченко)
Алёна Апина в настоящее время переживает новый виток популярности. После того как на экраны вышел сериал о группе «Комбинация», в которой она начинала свой творческий путь, артистка вновь стала невероятно востребованной в России. Но многие помнят ее неоднозначный ответ по поводу Крыма.
«Наш Крым, не наш Крым — у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш», — ответила Апина журналистке Жанне Немцовой на простой, казалось бы, вопрос.
Сейчас артистка никак не высказывает свое мнение по поводу СВО, предпочитая оставаться в стороне от этой темы. При этом недвижимостью за пределами родины певица на всякий случай обзавелась. Испанский город Марбелье — место, где Апина чувствует себя как дома. Она с удовольствием проводит там все тёплые месяцы. Покупку недвижимости в этой стране артистка оправдала рекомендацией врача. По его мнению, проживание в тёплом климате было полезно для здоровья дочери Ксении, когда она была маленькой. Однако, когда пришло время выбирать место для учёбы, Ксения предпочла Россию. Сейчас артистка так и живет на две страны.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Елена Генералова