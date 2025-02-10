«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов

Семен Слепаков (фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Артисты, бежавшие из России после начала СВО, начали активно возвращаться обратно. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его мнению, как и предполагалось, у релокантов закончились деньги, и они решили вернуться обратно, готовые сменить свое публичное отношение к России. Критик подчеркнул, что сейчас важно обращать внимание на тех, кто негативно высказывался о своей стране.
«Еще раз повторюсь, нужно обращать внимание граждан, острое внимание на то, что многие из таких звезд рьяно высказывались, агрессивно высказывались против России и россиян. Важно напомнить людям про этих артистов-релокантов, которые не поддержали страну», — призвал Рудченко в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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