«Это уже не та дочь, которую я знал»: похудевшая до 43 кг наследница Сергея Астахова борется с анорексией

В Год семьи певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил о разводе со второй супругой Еленой. Однако он быстро нашел новую любовь в лице главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Недавно на концерте SHAMANа пара заявила, что состоит в отношениях. При этом ранее свою личную жизнь исполнитель хита «Я русский» старался не афишировать. Встречаться артист предпочитал с женщинами постарше.