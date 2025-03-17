«Это уже не та дочь, которую я знал»: похудевшая до 43 кг наследница Сергея Астахова борется с анорексией

Сергей Астахов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Дочь известного российского актёра Сергея Астахова впервые рассказала о борьбе с анорексией.
Мария стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Она призналась, что расстройство пищевого поведения (РПП) развилось у неё на фоне жёсткой диеты. Впервые проблемы с питанием возникли у девушки в 17-летнем возрасте, когда она захотела скорректировать фигуру. В результате она ограничила рацион до одной лишь гречки.
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«Я посидела на таком питании недельку-две, и вскоре дико испугалась попробовать что-то другое. У меня ухудшилось настроение, я не понимала, что со мной происходит. Постепенно я отвыкла от еды и стала её бояться. Минимально я весила 43 килограмма», – откровенно поделилась Мария.Знаменитый отец не сразу понял, что с дочерью что-то не так. Он видел, что Мария стремительно худеет, но не знал, как ей помочь. В итоге Астахов понял, что дочь не справится сама и отвёл её к врачам.
«Пришёл момент, когда я понял, что это уже не та дочь, которую я знал», – поделился Сергей.В общей сложности в лечение дочери актёр вложил порядка 700 тысяч рублей. Марию госпитализировали, в клинике она провела месяц. Девушка начала постепенно возвращаться к нормальному питанию и набирать вес. Сейчас Мария активно восстанавливает здоровья и намерена поделиться своим опытом с другими людьми, которые сталкиваются с подобными проблемами.
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Анастасия Чинкова