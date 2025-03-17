«Сватала его Насте»: Собчак заявила, что Маша Миногарова отбила Сашу Горчилина у Ивлеевой

Саша Горчилин (фото: Instagram* @sasha_gorch)
15 марта Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой. В самый разгар вечеринки, посвящённой дню рождения модели, звезда сериала «Папины дочки» поздравил возлюбленную и предложил ей стать его женой.
«Маша, я безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Правда, вокруг тебя люди, которые тебя очень сильно любят. Это видно. Есть слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения – это я. И я хочу сделать тебе предложение – быть со мной», – трогательно произнёс актёр.Миногарова совершенно не ожидала получить кольцо от возлюбленного. Сначала девушку переполнили эмоции, но вскоре она собралась и произнесла слова согласия. Под громкие возгласы «Горько!» пара поцеловалась.
Маша Миногарова (фото: Telegram @MinogarovaNews)
Многие знаменитости поздравили пару с помолвкой. Не оставила событие без внимания и Ксения Собчак, которая уже давно положила глаз на талантливого актёра. Правда изначально она предлагала его кандидатуру в мужья другой известной девушке. А Маша, пошутила журналистка, просто подслушала и перехватила свободного парня.
«А я же говорила, что Саша Горчилин – краш! Сватала его Насте Ивлеевой в нашем с ней интервью, но такое ощущение, что выпуск смотрела Маша Миногарова. Сашу по-прежнему считаю одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков, и с Машей они смотрятся суперорганично. От всей души поздравляю очень красивую пару!», – написала Собчак в соцсетях.Пара долго скрывала свои отношения, однако внимательные подписчики увидели, что Горчилин и Миногарова публикуют фотографии из одних и тех же мест.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова