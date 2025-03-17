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«Сватала его Насте»: Собчак заявила, что Маша Миногарова отбила Сашу Горчилина у Ивлеевой

Собчак заявила, что Миногарова отбила Горчилина у Ивлеевой
Саша Горчилин (фото: Instagram* @sasha_gorch)

Саша Горчилин (фото: Instagram* @sasha_gorch)

15 марта Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой. В самый разгар вечеринки, посвящённой дню рождения модели, звезда сериала «Папины дочки» поздравил возлюбленную и предложил ей стать его женой.
«Маша, я безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Правда, вокруг тебя люди, которые тебя очень сильно любят. Это видно. Есть слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения – это я. И я хочу сделать тебе предложение – быть со мной», – трогательно произнёс актёр.
Миногарова совершенно не ожидала получить кольцо от возлюбленного. Сначала девушку переполнили эмоции, но вскоре она собралась и произнесла слова согласия. Под громкие возгласы «Горько!» пара поцеловалась.
Маша Миногарова (фото: Telegram @MinogarovaNews)

Многие знаменитости поздравили пару с помолвкой. Не оставила событие без внимания и Ксения Собчак, которая уже давно положила глаз на талантливого актёра. Правда изначально она предлагала его кандидатуру в мужья другой известной девушке. А Маша, пошутила журналистка, просто подслушала и перехватила свободного парня.

«А я же говорила, что Саша Горчилин – краш! Сватала его Насте Ивлеевой в нашем с ней интервью, но такое ощущение, что выпуск смотрела Маша Миногарова. Сашу по-прежнему считаю одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков, и с Машей они смотрятся суперорганично. От всей души поздравляю очень красивую пару!», – написала Собчак в соцсетях.
Пара долго скрывала свои отношения, однако внимательные подписчики увидели, что Горчилин и Миногарова публикуют фотографии из одних и тех же мест.

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*запрещён в РФ
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Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова
17 марта 2025, 17:10

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Почти десять лет назад, в 2017 году, ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов. Звезда фильма «Москва слезам не верит» оставил после себя скорбящую вдову и дочь.
Как сегодня живут его близкие без главной опоры и поддержки в лице любящего мужа и отца? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Алексей Баталов был страстным любителем своей дачи, где проводил время с семьей, особенно с младшей дочерью Марией, страдающей от детского церебрального паралича. Дача служила для него местом отдыха и творческой работы, он сам сделал большую часть мебели. Однако незадолго до своей смерти Баталов столкнулся с проблемой: сосед попытался незаконно захватить часть его земли для постройки бани, и правовые разбирательства легли на плечи Марии. Несмотря на то что они выиграли дело, дача сегодня находится в запущенном состоянии.

«Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами», — с грустью в голосе вспоминает вдова актера.

С горечью она признает, что ей и дочери с ДЦП было бы гораздо лучше на природе, чем в шумном и жарком мегаполисе.

Фото: iStock/LuCaAr

Трудности жизни

89-летняя Гитана и ее дочь Мария сталкиваются с серьезными трудностями после ухода Алексея Баталова. Гитана не может управляться с креслом-коляской дочки, поэтому для прогулок им нужна помощь соседей.

Несмотря на тяжелое заболевание, Мария, которая может двигать только одним пальцем и имеет проблемы с речью, успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и работает над сериалами и книгами. Однако забота о себе и о матери становится для нее настоящим испытанием, особенно учитывая, что Гитана после утраты мужа практически ослепла.

«Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — сетует на жизнь она.

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Смерть мужа


Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Накануне трагедии он сломал шейку бедра, но успешно перенес операцию и был готов к выписке. Однако ночью, когда все были уверены в его выздоровлении, он скончался. Женщина, прожившая с ним более пятидесяти лет, до сих пор не может прийти в себя от утраты, но утешается тем, что любимый ушел мирно во сне.

После похорон Алексея Баталова здоровье его вдовы Гитаны резко ухудшилось. В это время мошенники, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин, попытались завладеть наследием актера, утверждая, что им было разрешено управлять его имуществом.

Однако Гитана и Мария опровергли эти заявления и обратились в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что Цивин пустил арендаторов в квартиру Баталова и присваивал деньги от аренды. Попытки мошенников завладеть дачей актера также не увенчались успехом. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, а Дрожжина — четыре года условно.

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«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
Ким Кардашьян запрещает дочери участвовать в записях песен с Пи Дидди и Канье
17 марта 2025, 17:07

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм* @kimkardashian)

Между бывшими супругами рэпером Канье Уэстом и актрисой, предпринимательницей и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян разгорается очередной скандал. Музыкант привлёк к записи своего совместного трека с Пи Дидди их старшую дочь Норт, чему мать решительно воспротивилась.
Её вполне можно понять, пишет телеграм-канал «Только никому mini». Светской львице совсем не хочется, чтобы имя её 11-летней девочки ассоциировалось у зрителей и слушателей с приятелем её бывшего мужа Дидди, которому грозит пожизненное заключение за торговлю людьми, изнасилования и растление несовершеннолетних. Ким через суд пытается добиться изъятия записи трека Уэста из сети.

Самое интересное, что она имеет на это полное право. Кардашьян имена всех своих детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма — зарегистрировала в качестве торговых марок сразу после рождения. Теперь до их совершеннолетия никто без её согласия не может использовать имена звёздных детишек. Изначально Канье был не против. Тогда, видимо, не подумал, что запрет в случае разногласий коснётся и его самого. Теперь рэпер возмущается действиями Ким.

«Тебе придётся меня убить, чтобы добиться своего», — написал он бывшей супруге.

Затем он принялся уже открыто угрожать Кардашьян.

«Исправь это, или я начну войну. И никто из нас не сможет оправиться от последствий, когда всё выйдет на публику», — отправил он следующее послание.

А потом, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Уэст предал огласке всю переписку с бывшей женой. Публика запаслась попкорном и ожидает дальнейшего развития событий.

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Ссора с Пугачевой и венерическое заболевание после измены мужа: трудная судьба Кати Семеновой
17 марта 2025, 16:51

Екатерина Семёнова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В середине 1980-х Катя Семёнова находилась на вершине популярности. Её песни звучали повсюду, и она пользовалась огромной любовью публики. Однако всего через несколько лет артистка исчезла со сцены. Существовало множество слухов о причинах этого: одни утверждали, что она поссорилась с Аллой Пугачевой, другие были уверены, что Семёнова выбрала семью вместо карьеры. Что же произошло с Катей Семёновой и где она сейчас, расскажет «Радио 1».

Воспитывалась старшей сестрой

Семёнова рано осталась без родителей: её отец ушёл из жизни в 1967 году, а мать — в 1972. Заботой о Катерине занялась старшая сестра Людмила. Однако ей было нелегко: муж Людмилы страдал от алкогольной зависимости, и ей приходилось самостоятельно обеспечивать семью, в которой уже росло двое её детей и несовершеннолетняя Катя.

Несмотря на все трудности, Людмила не отправила Катю в детский дом. Она работала на трех работах, чтобы прокормить семью. Катя очень ценила любовь и внимание сестры и стремилась помочь, поэтому устроилась на неполный рабочий день уборщицей.

Семенова понимала, что у нее нет шансов поступить в университет, и решила, что после школы пойдет работать. Однажды Екатерина увидела объявление о конкурсе патриотической песни и решила попробовать свои силы. Она была приятно удивлена, когда выиграла Гран-при. Более того, на этом конкурсе ей предложили стать частью молодежной группы «Девчата». Семеновой предложили роль бэк-вокалистки.

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Внезапный старт музыкальной карьеры

С этого момента жизнь Екатерины Семеновой кардинально изменилась. Она начала появляться на телевидении и выступать вместе с известными артистами. С 1982 года Екатерина два года работала бэк-вокалисткой у Юрия Антонова, параллельно записывая свои собственные песни. В 1986 году она стала ведущей передачи «Шире круг» в сотрудничестве с певцом Вячеславом Малежиком. Тогда даже ходили слухи об их возможном романе.

Совместно с Андреем Батуриным Екатерина создала группу «Алло» и отправилась в гастрольное турне по всему Союзу. В 1993 году Екатерина выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Этот момент стал поворотным в её карьере: для одних Пугачева открывала двери к славе, а других, не угодных ей, просто забывали. К сожалению, отношения между Пугачевой и Семеновой не сложились.


Не понравилась Алле Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Существовало мнение, что Екатерина Семёнова не пришлась по нраву Алле Пугачёвой, что привело к возникновению конфликта между ними. Обе певицы обладали схожими стилевыми чертами, включая прически и манеру исполнения. Однако настоящим поводом для напряженности стало их участие в конкурсе «Золотая дорожка», где Екатерина заняла второе место, а Пугачева — первое.

На первый взгляд, этот инцидент мог бы разрешить конфликт, продемонстрировав превосходство Примадонны. Тем не менее, слухи о противостоянии только усилились. Позже стало известно, что песня «Школьница» изначально была написана для Пугачёвой, но в итоге досталась Семёновой. После этих событий Екатерина стала реже появляться на телевидении.

Измены мужа и уход с эстрады

Точная причина исчезновения Екатерины с музыкальной сцены остается неизвестной. Ситуация усугубилась, когда её сестра Людмила серьезно заболела, и Екатерине пришлось оказывать ей помощь. В личной жизни тоже настали трудные времена: её супруг, музыкант Андрей Батурин, изменял ей.

Хотя Андрей работал с Екатериной, она не интересовалась его доходами и сама покрывала семейные расходы. Когда Катя пыталась совмещать гастроли с домашними делами, Андрей часто задерживался у друзей и встречался с другими девушками, не считая это чем-то предосудительным — он утверждал, что просто веселится.

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Настоящим ударом для Екатерины стали венерические заболевания, которые она подхватила от мужа после его похождений. Развод оказался тяжелым: Батурин решил насолить Семёновой в последний раз и начал распускать слухи в прессе о том, что она проходит лечение в психиатрической клинике. Позже он стал давить на самые болезненные темы, утверждая, что Катя — плохая мать, оставившая сына Ванечку с дальними родственниками, в то время как сама занимается личной жизнью и гастролирует.


Новый этап с Михаилом Церишенко

Точная причина исчезновения Екатерины с музыкальной сцены остается неизвестной. Ситуация усугубилась, когда её сестра Людмила серьезно заболела, и Екатерине пришлось оказывать ей помощь. В личной жизни тоже настали трудные времена: её супруг, музыкант Андрей Батурин, изменял ей.

Хотя Андрей работал с Екатериной, она не интересовалась его доходами и сама покрывала семейные расходы. Когда Катя пыталась совмещать гастроли с домашними делами, Андрей часто задерживался у друзей и встречался с другими девушками, не считая это чем-то предосудительным — он утверждал, что просто веселится.

Настоящим ударом для Екатерины стали венерические заболевания, которые она подхватила от мужа после его похождений. Развод оказался тяжелым: Батурин решил насолить Семёновой в последний раз и начал распускать слухи в прессе о том, что она проходит лечение в психиатрической клинике. Позже он стал давить на самые болезненные темы, утверждая, что Катя — плохая мать, оставившая сына Ванечку с дальними родственниками, в то время как сама занимается личной жизнью и гастролирует.

Екатерина Семёнова (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Простила мужа-изменщика

Для друзей Семеновой стало настоящим шоком, когда она после всех слез и страданий смогла простить своего второго мужа. Получив документы о разводе, Катя осталась жить в их квартире, в то время как неверный супруг переехал на дачу. Пара даже приняла участие в ток-шоу у Андрея Малахова, где Екатерина откровенно рассказала о предательствах Михаила. Однако вскоре она призналась, что пожалела его и разрешила ему вернуться обратно в квартиру.

В настоящее время Семенова получает небольшую пенсию, а основной доход ей приносит написание песен.

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«Постучать старым колечком»: Марина Кравец научила, как правильно просить у мужчин дорогие подарки
Марина Кравец посоветовала дружить с мужчинами, способными на дорогие подарки
17 марта 2025, 16:35

Мария Кравец (Фото: Telegram @marinakravets_official)

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала о том, как правильнее всего просить у мужчин в подарок дорогие украшения.
«Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше"», — пошутила Кравец в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, основная красота женщины кроется не в бриллиантах, а в глазах и состоянии души. А драгоценности являются лишь красивым сопутствующим элементом, уверена девушка.

Кравец также призналась, что украшения для нее являются лишь эстетикой, а статуса лучше добиваться другими способами.

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#красота
#скандал
#женщины
#шоу
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Клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв раскрыл размер своей пенсии
Юрий Куклачёв: Как народный артист России получаю пенсию больше 50 тысяч
17 марта 2025, 16:29

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Отметивший в прошлом году своё 75-летие знаменитый советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий и писатель рассказал, что размер его пенсии составляет более 50 тысяч. Но основную её часть составляет доплата от правительства Москвы как народному артисту республики.
В разговоре с сетевым изданием aif.ru создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве выразил недоумение по поводу того, что эта мера социальной поддержки артистов применяется только в столице. Куклачёв считает необходимым поднять вопрос о том, чтобы такая доплата была введена по всей стране, а не только в Москве.

«Мне один заслуженный артист Дагестана, который живет в Москве, признался, что ему все говорят: “Езжай в Дагестан, езжай в Дагестан”. Но ему там с местной зарплатой и пенсией не прожить. А ведь Дагестан – тоже Россия! Видите, какая несправедливость», — огорчается великий знаток кошачьего племени.

Куклачёв также напомнил, что он является лауреатом премии Ленинского комсомола. Он считает, что доплаты за звания и вознаграждения от государства и он сам, и другие народные артисты страны заслужили своей работой, своему служению Отееству и людям.

Отвлёкшись от грустных мыслей, артист рассказал, что в честь своего 75-летия и 35-летнего юбилея Театра кошек он с коллегами уже начал грандиозный выездной тур. Среди городов, которые посетит клоун и его мохнатые питомцы, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Йошкар-Ола и Чебоксары. А закончится это большое турне в Санкт-Петербурге.

«Везем около 200 кошек. Такого масштабного выездного проекта у нас еще не было», — сказал Юрий Куклачёв в заключение.

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