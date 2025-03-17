«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович вспомнила, как выстраивала карьеру в группе «Блестящие». Певица призналась, что не сразу влилась в женский коллектив.
Изначально Семенович была профессиональной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым, пока тот не ушёл к Татьяне Навке. После этого Анне предложили выступать за Великобританию, но она отказалась. Тогда в жизни спортсменки начался тяжёлый период, который едва не закончился алкогольной зависимостью.
После этого в жизни Семенович наступил интересный, но наполненный трудностями период. Ежемесячно группа давала по 90 концертов, спать удавалось всего по три часа, а Анне было труднее всех, поскольку она была новенькой и долго вливалась в коллектив. К тому же, приходилось избавляться от привычек, выработанных за годы занятий фигурным катанием, за которые певице нередко влетало от звезды группы Жанны Фриске.
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«Не могу сказать, что я начала сильно выпивать, но стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть. Открывала холодильник и всё в нем съедала. Я набрала 15 кг. Полгода переживала, депрессировала и поняла, что мой путь или в затмение и алкоголизм лишили меня пути к моей мечте», – заявила Семенович.А мечтала Анна стать певицей. Набравшись сил, она начала заниматься вокалом. Помогал ей в этом гражданский супруг Даниил Мишин, вместе с которым она создала группу «Ангелы Чарли». Бывший избранник открыл девушке двери в шоу-бизнес, где её заметили продюсеры «Блестящих».
После этого в жизни Семенович наступил интересный, но наполненный трудностями период. Ежемесячно группа давала по 90 концертов, спать удавалось всего по три часа, а Анне было труднее всех, поскольку она была новенькой и долго вливалась в коллектив. К тому же, приходилось избавляться от привычек, выработанных за годы занятий фигурным катанием, за которые певице нередко влетало от звезды группы Жанны Фриске.
«Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я также махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна всё время говорила: "Ну что ты опять свое "Лебединое озеро" включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!" Училась всему», – рассказала Семенович в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».Читайте также:
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Анастасия Чинкова