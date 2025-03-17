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«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске

Семенович вспомнила, что Фриске ругала её за слишком широкие движения на сцене
Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович вспомнила, как выстраивала карьеру в группе «Блестящие». Певица призналась, что не сразу влилась в женский коллектив.
Изначально Семенович была профессиональной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым, пока тот не ушёл к Татьяне Навке. После этого Анне предложили выступать за Великобританию, но она отказалась. Тогда в жизни спортсменки начался тяжёлый период, который едва не закончился алкогольной зависимостью.

«Не могу сказать, что я начала сильно выпивать, но стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть. Открывала холодильник и всё в нем съедала. Я набрала 15 кг. Полгода переживала, депрессировала и поняла, что мой путь или в затмение и алкоголизм лишили меня пути к моей мечте», – заявила Семенович.
А мечтала Анна стать певицей. Набравшись сил, она начала заниматься вокалом. Помогал ей в этом гражданский супруг Даниил Мишин, вместе с которым она создала группу «Ангелы Чарли». Бывший избранник открыл девушке двери в шоу-бизнес, где её заметили продюсеры «Блестящих».

После этого в жизни Семенович наступил интересный, но наполненный трудностями период. Ежемесячно группа давала по 90 концертов, спать удавалось всего по три часа, а Анне было труднее всех, поскольку она была новенькой и долго вливалась в коллектив. К тому же, приходилось избавляться от привычек, выработанных за годы занятий фигурным катанием, за которые певице нередко влетало от звезды группы Жанны Фриске.

«Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я также махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна всё время говорила: "Ну что ты опять свое "Лебединое озеро" включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!" Училась всему», – рассказала Семенович в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
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«Отец с ножом хотел нас убить»: Прохор Шаляпин дал редкий комментарий о трудном детстве
Прохор Шаляпин рассказал о тяжёлом детстве
17 марта 2025, 18:16

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что у него было очень тяжёлое детство. Певец регулярно подвергался домашнему насилию со стороны отца.
Шаляпин, полюбившийся многими за простоту и умение любить жизнь, редко рассказывает о непростом детстве. Он заявил, что не делится подробностями, чтобы не вызывать жалось к себе. Однако в новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» певец дал редкий комментарий о прошлом.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой», – откровенно рассказал исполнитель.
В 15 лет Шаляпин покинул родной Волгоград. С тех пор он редко виделся с родителями, и лишь недавно купил матери квартиру в Москве. На становление личности певца повлияли бабушка с дедушкой. Но на родителей Прохор не обижается – он благодарен им за жизнь.

Певец отметил, что трудности в детстве позволили ему стать сильнее и проще относиться к проблемам, поскольку всё то, что происходит с ним сейчас – «детский сад», по сравнению с ужасами прошлого.

В заключение Шаляпин призвал поклонников не оглядываться назад и знать, что в этом мире обязательно найдётся человек, который искренне полюбит и поддержит в трудную минуту.

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Звезда «Карнавальной ночи» Юрий Белов: стремительный карьерный рос, психбольница и смерть в одиночестве
17 марта 2025, 18:08

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Карнавальная ночь»)

Один из самых популярных актёров советского кино 1950-х — 1960-х годов Юрий Белов прожил яркую, при этом очень непростую жизнь.
Он сыграл множество разнообразных ролей, был любим публикой, а умер в полном забвении и одиночестве. О том, как жил выдающейся актер, кого любил и почему на закате лет остался один, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Неподдающиеся»)

Юрий Андреевич Белов родился 31 июля 1930 года в городе Ржев Тверской области. Отец будущей кинозвезды был военным, поэтому семья часто меняла место жительства в зависимости от его службы. Они жили на Курильских островах, во Владивостоке и Калининграде. Где бы маленький Юра не жил, он быстро находил себе друзей и чувствовал себя как дома.

С малых лет у мальчика наблюдался актерский талант, обладал живой фантазией и харизмой. После завершения обучения в средней школе Юрий Белов успешно прошёл вступительные испытания в один из самых авторитетных вузов столицы — ВГИК. Белов не обладал выдающейся внешностью, и стати в нем почти не было, но его солнечность, искренность и простоту комиссия заметила.

Белов проходил обучение в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. На третьем курсе к их группе присоединилась Надежда Румянцева. Впоследствии она вспоминала, что первое, что она запомнила о Юрии Белове, была его лучезарная улыбка.

В 1955 году Юрий Белов получил диплом о высшем образовании и был принят в Театр-студию киноактёра.

Карьера в кино


В 1955 году Юрий Белов дебютировал в кино, сыграв небольшие роли в фильмах «Вольница» и «Мать и сын». Уже через год актер сыграл одну из главных ролей в картине «Карнавальная ночь». Фильм имел ошеломительный успех и по сей день очень любим публикой. Актер стал узнаваемым и любимым с одной роли.

За «Карнавальной ночью» последовал не менее любимый фильм «Весна на Заречной улице». Актера начали приглашать многие режиссеры, и он с удовольствием играл как главные, так и второстепенные роли. Фильмы с участием Юрия Андреевича словно наполнены магией актера. Все помнят картины «Неподдающиеся», «Алешкина любовь», «Человек ниоткуда», «Королева бензоколонки», «Ко мне, Мухтар!» и многие другие фильмы советского периода. Фильмография актера насчитывает более 70 работ в кино.

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Личная жизнь


Надежда Румянцева Юрий Белов (Фото: скриншот т/п «Легенды кино. Юрий Белов»)

Единственной любовью Юрия Андреевича оказалась его сокурсница Надежда Румянцева. Отношения начались еще на третьем курсе. Юрий и Надежда были замечательной парой, их отношения вызывали зависть у сокурсников. Однако спустя год их пути разошлись. Надежда начала встречаться с актёром Владимиром Шуруповым.

Когда возлюбленная ушла, в актере словно надломилось что-то. Он переживал расставание в одиночестве, а когда вернулся, близкие заметили появившиеся в нем перепады настроения и кратковременную отстраненность. Он находил утешение в работе, а в свободное время предпочитал оставаться в одиночестве, закрывшись в квартире и погружаясь в глубокие размышления.

После расставания Румянцева и Белов играли вместе в картинах «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». К моменту съемок последнего Надежда уже была в разводе, и чувства вспыхнули вновь. Но былых отношений возродить не удалось, Юрий был, мягко говоря, странным, а временами и жестоким. Когда во время ссоры актер попытался ударить Румянцеву, она поняла, что пора уходить.

В 1967 году Надежда второй раз вышла замуж. А Белов на полгода оказался в психиатрической больнице. Доподлинно не известно, что стало причиной госпитализации, но ходили слухи о попытке суицида актера.

После того как Юрий вышел из больницы, он вернулся к своей работе, но актер сильно изменился. Он путал слова и забывал текст, режиссёры сначала старались давать ему роли, где нужно произносить минимум слов, а после и вовсе перестали приглашать на съемки.

Артист ушел в театр. Там он познакомился со своей будущей супругой. Белову было уже за 40 лет, когда он женился на актрисе Светлане Швайко. Она была на девять лет моложе актёра и искренне любила мужа. В 1976 году у пары родился сын Святослав. Появление малыша в семье усугубило финансовые проблемы, с которыми столкнулись родители. Из-за нехватки средств и ощущения ненужности Белов начал всё чаще обращаться к алкоголю, что только ухудшало его состояние.

Внезапная смерть 31 декабря


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф « Странный отпуск»)

Конец 80-х был для многих тяжелым временем, но Белов ощущал его особенно остро. Отсутствие работы, забвение и натянутые отношения с супругой привели актера к затяжной депрессии. Жена не выдержала поведения мужа и, забрав сына, уехала к родителям. Она никогда не бросала его совсем, приезжала, привозила еду, но наладить диалог с мужем так и не смогла.

Актера не стало 31 декабря 1991 года. Юрий Белов много лет жаловался на болящее сердце, но за помощью к медикам не обращался. В новогоднюю ночь сердце актера перестало биться.

Белова обнаружила жена, она же прождала ритуальную службу почти сутки, пока страна встречала новый 1992 год. На церемонию прощания с актёром не явились ни его коллеги по цеху, ни близкие люди. Присутствовали лишь Светлана с сыном и несколько человек, помогавших с похоронами. Великий актер Юрий Белов похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

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Целовал Мию Бойко в плечо и изменял жене с Екатериной Мизулиной? Вся правда о личной жизни певца SHAMAN
17 марта 2025, 17:49

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

В Год семьи певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил о разводе со второй супругой Еленой. Однако он быстро нашел новую любовь в лице главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Недавно на концерте SHAMANа пара заявила, что состоит в отношениях. При этом ранее свою личную жизнь исполнитель хита «Я русский» старался не афишировать. Встречаться артист предпочитал с женщинами постарше.

Первый брак был с педагогом

Свою первую супругу SHAMAN повстречал в пятнадцатилетнем возрасте. Они познакомились в музыкальной школе Новомосковска, где работала девушка. Марина Рощупкина была на шесть лет старше Ярослава, так что в отношения они вступили лишь спустя два года, когда Дронов приблизился к совершеннолетию.

«Мне всегда хотелось серьёзных отношений. Никогда не искал «погулять»», — делился артист.

В 2012 году, когда SHAMANу исполнился 21 год, пара заключила брак. В том же году Ярослав переехал в столицу и стал студентом факультета эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Через год после свадьбы у молодых влюбленных появилась дочь, которую назвали Варварой. Несколько лет семья жила на два дома — Дронов всеми силами старался закрепиться в Москве, Марина с малышкой оставались в Новомосковске. Когда певец занял в шоу «Голос» второе место в 2014 году, он перевез жену и дочь к себе. Но та будто была уже не рада такому повороту событий и при любой удобной возможности хотела уехать обратно.

«Это все продолжалось около года. В итоге Марина в Новомосковске проводила два — три месяца, а в Москву приезжала на семь — десять дней», — вспоминал Ярослав.

Марина Рощупкина (Фото: Инстаграм* @marina_roshupkina)


В 2016 году Дронов и Рощупкина расстались. Судачили, что причиной развода стала супружеская неверность Марины — из-за частого отсутствия любимого у Марины появились чувства к другому мужчине — новомосковскому музыканту Олегу Паламарчуку. Официального подтверждения этим отношениям не было, но, когда в 2017 году Паламарчук скончался, Рощупкина поделилась несколькими трогательными публикациями в соцсетях, которые лишь подтверждали догадки пользователей Сети — их связывали нежные чувства.

«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной

Общению экс-супруга с дочерью Рощупкина не препятствует — певец интересуется жизнью Варвары, старается навещать девочку и поддерживать ее музыкальный талант. На ее восьмой день рождения SHAMAN подарил ей цифровое фортепиано. Варвара учится в обычной общеобразовательной школе, где все знают, кто ее папа. Ярослав подчеркивал, что дочь хоть и немного стесняется его всеобъемлющей славы, но гордится отцом.

«Я — папа-праздник. Появляюсь с подарками, хорошим настроением, оставляю после себя прекрасное впечатление», — рассказывал Дронов.

Марина все еще живет с Варварой в Новомосковске, продолжает трудиться в музыкальной школе и преподает эстрадный вокал. На сайте учебного заведения можно увидеть афиши с выступлениями ее учеников — они нередко занимают призовые места на конкурсах, а в комментариях родители хвалят Рощупкину как педагога. Марина и сама выступает с народными песнями в составе ансамбля «Виноград».

После развода с Ярославом Рощупкина снова заключила брак. Она вышла замуж за своего коллегу по музыкальной школе, но сейчас на ее личной страничке в Сети нет информации о семейном положении.

Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)

Второй брак был с топ-менеджером

После первого развода SHAMAN недолго жил в одиночестве. Спустя год он познакомился с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Избранница была на 13 лет старше Дронова, но романтическим отношениям это никак не помешало.

Позднее оба уточняли, что с первого взгляда поняли, что встретили «своего» человека.

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — так говорила о супруге Елена.

Затягивать со свадьбой SHAMAN и в этот раз не собирался — решение пожениться влюбленные приняли уже на второй встрече.

«Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе», — откровенничал певец.

В первые годы брака у певца возникли трудности в карьере. После череды шоу и работы в кавер-группе Ярослав захотел заняться сольным творчеством. Он столкнулся с тем, что пробиться в шоу-бизнесе одному весьма сложно. Однако у Дронова все получилось. Правда, вместе с известностью пришли новые проблемы.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)


Артист сам признавал, что не был лучшим супругом, поскольку постоянно пропадал на гастролях.

«Я отсутствую, потому что постоянные гастроли и переезды. Когда я прихожу домой в эти короткие дни, то просто сплю и ничего не делаю — стараюсь прийти в себя после длительных гастролей», — признавался SHAMAN.

Однако не только это негативно повлияло на брак. Поклонники заметили, что по мере роста популярности рядом с Ярославом начали появляться и новые женщины, с которыми он откровенно флиртовал.

Фанаты обсуждали и совместные фото с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной (которая, к слову, на семь лет старше певца), и странный инцидент на красной дорожке с Мией Бойко — прямо перед камерами Дронов поцеловал исполнительницу в плечо. Подобное вызывающее поведение женатого мужчины шокировало многих.

«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной
«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной

Ярослав наслаждался вниманием общественности, а Мартынова все больше уходила в тень, словно становясь лишней. Судачили, что у SHAMANа появилась звездная болезнь и он напрочь забыл о верности.

Любовь супругов угасла так же быстро, как и вспыхнула. Терпеть подобное поведение супруга на публике Елена с ее сильным характером, о котором говорят инсайдеры, не стала.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — отметил певец в своих соцсетях, подтвердив слухи о расставании.

Екатерина Мизулина и SHAMAN/ Ярослав Дронов(Фото: Телеграм @shaman_channel)

Отношения с Екатериной Мизулиной

9 марта 2025 года со цены перед огромным количеством фанатов Ярослав рассекретил свои новые отношения с Екатериной Мизулиной.

SHAMAN и глава «Лиги безопасного интернета» впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе Дронова и Мизулиной ходили долгое время, а пара добавляла поводов для обсуждения: влюбленные публиковали совместные фото, записывали кружочки в Телеграм.

В начале февраля 2025 года Екатерина и Ярослав вместе появились на концерте в московской школе № 1409. Во время съемок клипа артист исполнял композицию, а подростки стали кричать: «Горько!» — и, похоже, певец поцеловал Мизулину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их лица рукой.

Предполагаемый роман между 33-летним Ярославом и 40-летней Екатериной долго обсуждала пресса, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)


Во время своего выступления в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Артист подарил цветы и обнял общественницу.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил Дронов.

На это Мизулина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов пара поцеловалась. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».

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«Сватала его Насте»: Собчак заявила, что Маша Миногарова отбила Сашу Горчилина у Ивлеевой
Собчак заявила, что Миногарова отбила Горчилина у Ивлеевой
17 марта 2025, 17:46

Саша Горчилин (фото: Instagram* @sasha_gorch)

15 марта Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой. В самый разгар вечеринки, посвящённой дню рождения модели, звезда сериала «Папины дочки» поздравил возлюбленную и предложил ей стать его женой.
«Маша, я безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Правда, вокруг тебя люди, которые тебя очень сильно любят. Это видно. Есть слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения – это я. И я хочу сделать тебе предложение – быть со мной», – трогательно произнёс актёр.
Миногарова совершенно не ожидала получить кольцо от возлюбленного. Сначала девушку переполнили эмоции, но вскоре она собралась и произнесла слова согласия. Под громкие возгласы «Горько!» пара поцеловалась.
Маша Миногарова (фото: Telegram @MinogarovaNews)

Многие знаменитости поздравили пару с помолвкой. Не оставила событие без внимания и Ксения Собчак, которая уже давно положила глаз на талантливого актёра. Правда изначально она предлагала его кандидатуру в мужья другой известной девушке. А Маша, пошутила журналистка, просто подслушала и перехватила свободного парня.

«А я же говорила, что Саша Горчилин – краш! Сватала его Насте Ивлеевой в нашем с ней интервью, но такое ощущение, что выпуск смотрела Маша Миногарова. Сашу по-прежнему считаю одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков, и с Машей они смотрятся суперорганично. От всей души поздравляю очень красивую пару!», – написала Собчак в соцсетях.
Пара долго скрывала свои отношения, однако внимательные подписчики увидели, что Горчилин и Миногарова публикуют фотографии из одних и тех же мест.

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Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова
17 марта 2025, 17:10

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Почти десять лет назад, в 2017 году, ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов. Звезда фильма «Москва слезам не верит» оставил после себя скорбящую вдову и дочь.
Как сегодня живут его близкие без главной опоры и поддержки в лице любящего мужа и отца? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Алексей Баталов был страстным любителем своей дачи, где проводил время с семьей, особенно с младшей дочерью Марией, страдающей от детского церебрального паралича. Дача служила для него местом отдыха и творческой работы, он сам сделал большую часть мебели. Однако незадолго до своей смерти Баталов столкнулся с проблемой: сосед попытался незаконно захватить часть его земли для постройки бани, и правовые разбирательства легли на плечи Марии. Несмотря на то что они выиграли дело, дача сегодня находится в запущенном состоянии.

«Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами», — с грустью в голосе вспоминает вдова актера.

С горечью она признает, что ей и дочери с ДЦП было бы гораздо лучше на природе, чем в шумном и жарком мегаполисе.

Фото: iStock/LuCaAr

Трудности жизни

89-летняя Гитана и ее дочь Мария сталкиваются с серьезными трудностями после ухода Алексея Баталова. Гитана не может управляться с креслом-коляской дочки, поэтому для прогулок им нужна помощь соседей.

Несмотря на тяжелое заболевание, Мария, которая может двигать только одним пальцем и имеет проблемы с речью, успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и работает над сериалами и книгами. Однако забота о себе и о матери становится для нее настоящим испытанием, особенно учитывая, что Гитана после утраты мужа практически ослепла.

«Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — сетует на жизнь она.

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Смерть мужа


Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Накануне трагедии он сломал шейку бедра, но успешно перенес операцию и был готов к выписке. Однако ночью, когда все были уверены в его выздоровлении, он скончался. Женщина, прожившая с ним более пятидесяти лет, до сих пор не может прийти в себя от утраты, но утешается тем, что любимый ушел мирно во сне.

После похорон Алексея Баталова здоровье его вдовы Гитаны резко ухудшилось. В это время мошенники, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин, попытались завладеть наследием актера, утверждая, что им было разрешено управлять его имуществом.

Однако Гитана и Мария опровергли эти заявления и обратились в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что Цивин пустил арендаторов в квартиру Баталова и присваивал деньги от аренды. Попытки мошенников завладеть дачей актера также не увенчались успехом. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, а Дрожжина — четыре года условно.

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