«Это внутриутробный страх»: MONA объяснила, почему с детства боится такси
Певица MONA рассказала, как её беременную мать похитил водитель такси
Певица MONA поделилась в шоу «Натальная карта» пугающей историей, которая произошла с её семьёй ещё до её рождения. По словам артистки, когда её мать была беременна, она воспользовалась услугами такси в Ростове-на-Дону, однако водитель оказался опасным человеком.
Как рассказала исполнительница, мужчина увёз женщину в безлюдное место и напал на неё, проткнув руку отверткой. К счастью, матери певицы удалось вырваться и спастись.
MONA призналась, что с самого детства испытывает сильный страх перед поездками на такси. С этой проблемой она даже обращалась к психологу, пытаясь разобраться в причинах тревоги.
«Оказывается, это внутриутробный страх, который передался ребёнку от матери», — рассказала певица.