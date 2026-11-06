«Это внутриутробный страх»: MONA объяснила, почему с детства боится такси

06 ноября 2026, 13:06

Певица MONA рассказала, как её беременную мать похитил водитель такси

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA поделилась в шоу «Натальная карта» пугающей историей, которая произошла с её семьёй ещё до её рождения. По словам артистки, когда её мать была беременна, она воспользовалась услугами такси в Ростове-на-Дону, однако водитель оказался опасным человеком.





Как рассказала исполнительница, мужчина увёз женщину в безлюдное место и напал на неё, проткнув руку отверткой. К счастью, матери певицы удалось вырваться и спастись.



MONA призналась, что с самого детства испытывает сильный страх перед поездками на такси. С этой проблемой она даже обращалась к психологу, пытаясь разобраться в причинах тревоги.





«Оказывается, это внутриутробный страх, который передался ребёнку от матери», — рассказала певица.