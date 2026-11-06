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Налоговая нашла нарушения в документах компании: Собчак запретили регистрировать новый бизнес

Ксении Собчак ограничили возможность открывать бизнес в России до 2029 года
Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксении Собчак запретили регистрировать новые компании в России до 29 октября 2029 года. Об этом сообщает Telegram-канал «База».



По информации издания, причиной ограничений стала ситуация вокруг ООО «Ши». Налоговая служба обнаружила в документах организации недостоверные сведения о человеке, который имел право представлять компанию и действовать от её имени без доверенности.

В конце октября из-за соответствующей отметки в ЕГРЮЛ на Собчак наложили ограничение сроком на три года. Согласно законодательству, подобные меры распространяются на руководителей и владельцев контролирующих долей в компаниях, сведения о которых признаны недостоверными.

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