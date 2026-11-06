Налоговая нашла нарушения в документах компании: Собчак запретили регистрировать новый бизнес
Ксении Собчак запретили регистрировать новые компании в России до 29 октября 2029 года. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
По информации издания, причиной ограничений стала ситуация вокруг ООО «Ши». Налоговая служба обнаружила в документах организации недостоверные сведения о человеке, который имел право представлять компанию и действовать от её имени без доверенности.
В конце октября из-за соответствующей отметки в ЕГРЮЛ на Собчак наложили ограничение сроком на три года. Согласно законодательству, подобные меры распространяются на руководителей и владельцев контролирующих долей в компаниях, сведения о которых признаны недостоверными.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России