От издевательств до помощи заключённым: Арсен Маркарян рассказал о переменах в СИЗО
Арсен Маркарян, находясь в СИЗО, пересмотрел своё поведение после прочтения книги о жизни в концлагере. Как сообщает Mash, раньше он участвовал в травле одного из сокамерников, однако позже раскаялся и решил изменить отношение к окружающим.
По данным издания, некоторое время Маркарян находился в одной камере с заключённым, который часто конфликтовал с администрацией и другими арестантами. Постепенно инфобизнесмен присоединился к коллективным издевательствам. Впоследствии сокамерника перевели, а сам Арсен прочитал книгу о концлагере, после чего переосмыслил своё поведение.
При следующей встрече с бывшим соседом Маркарян попросил у него прощения, подарил несколько книг и большой пакет продуктов. Эту встречу он назвал одной из самых важных в своей жизни. Теперь Арсен старается поддерживать новоприбывших заключённых, которые оказываются в изоляторе напуганными и растерянными.
Маркарян также рассказал, что в СИЗО доброту нередко воспринимают как слабость. По его словам, более опытные заключённые советовали ему внушать окружающим страх, однако отказываться от новых принципов он не намерен. Своим достижением Арсен считает то, что стал добрее и перестал вести себя токсично.
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