От издевательств до помощи заключённым: Арсен Маркарян рассказал о переменах в СИЗО

06 ноября 2026, 12:49

Арсен Маркарян раскаялся в поведении в СИЗО после прочтения книги о концлагере

Арсен Маркарян (Фото: Instagram* / @arsenmarkaryan)

Арсен Маркарян, находясь в СИЗО, пересмотрел своё поведение после прочтения книги о жизни в концлагере. Как сообщает Mash, раньше он участвовал в травле одного из сокамерников, однако позже раскаялся и решил изменить отношение к окружающим.