«Это вообще кринж»: Ханна раскритиковала поведение Егора Крида на концертах

22 мая 2026, 16:02

Ханна высказалась о претензиях Егора Крида к зрителям

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна резко высказалась о поведении Егора Крида на концертах. Поводом стали ситуации, когда артист обижался на зрителей за недостаточно активную реакцию, съёмку выступлений на телефон и отсутствие танцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению певицы, поклонники не обязаны подстраиваться под ожидания артиста и должны чувствовать себя свободно на концертах.





«Это вообще кринж. Люди должны вести себя так, как они хотят. На концерте каждый гость должен чувствовать себя комфортно. Если ему комфортно в этот момент снимать — он снимает, если ему комфортно танцевать — он танцует», — заявила Ханна на премии RU TV.