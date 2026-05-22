«Это вообще кринж»: Ханна раскритиковала поведение Егора Крида на концертах
Ханна резко высказалась о поведении Егора Крида на концертах. Поводом стали ситуации, когда артист обижался на зрителей за недостаточно активную реакцию, съёмку выступлений на телефон и отсутствие танцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению певицы, поклонники не обязаны подстраиваться под ожидания артиста и должны чувствовать себя свободно на концертах.
«Это вообще кринж. Люди должны вести себя так, как они хотят. На концерте каждый гость должен чувствовать себя комфортно. Если ему комфортно в этот момент снимать — он снимает, если ему комфортно танцевать — он танцует», — заявила Ханна на премии RU TV.Артистка дала понять, что спокойно относится к любому поведению зрителей на своих выступлениях и не считает съёмку на телефон или спокойную реакцию проявлением неуважения.
В соцсетях слова Ханны вызвали бурное обсуждение: часть пользователей поддержала певицу, а поклонники Егора Крида отметили, что артист просто хочет максимальной отдачи от публики.