«Как с картинки»: SHAMAN дал редкий комментарий о семейной жизни с Мизулиной
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые за долгое время рассказал о семейной жизни с Екатериной Мизулиной. Об этом он высказался в программе «12 вопросов взрослому».
Артист признался, что их брак соответствует его мечтам. Дронов назвал жену прекрасной хозяйкой, а дом — местом, куда хочется возвращаться.
«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, — просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина — прекрасная хозяйка, хорошо готовит», — поделился Ярослав.Певец подчеркнул: в его личной жизни сейчас царят покой и умиротворение, поскольку эмоций и стресса ему хватает на работе. SHAMAN искал возможность отдыхать дома душой и телом, и Мизулина смогла дать ему это.