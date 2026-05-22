«Как с картинки»: SHAMAN дал редкий комментарий о семейной жизни с Мизулиной

22 мая 2026, 15:24

SHAMAN впервые за долгое время рассказал о семейной жизни с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые за долгое время рассказал о семейной жизни с Екатериной Мизулиной. Об этом он высказался в программе «12 вопросов взрослому».





Артист признался, что их брак соответствует его мечтам. Дронов назвал жену прекрасной хозяйкой, а дом — местом, куда хочется возвращаться.

«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, — просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина — прекрасная хозяйка, хорошо готовит», — поделился Ярослав.