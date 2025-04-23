«Это звучит гордо»: Лазарев публично назвал себя скуфом в ответ на насмешки Кудрявцевой

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева (фото: Instagram** @leratv)
Сергей Лазарев ответил Лере Кудрявцевой, назвавшей его скуфом. Певец согласился с телеведущей и дал понять, что ему не обидны её насмешки.
У Лазарева очень тёплые дружеские отношения с телеведущей. Они часто в шутку подкалывают друг друга. Недавно Кудрявцева в очередной раз пошутила, заявив, что певец является уже не крашем, а скуфом. На слова звезды артист ответил на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ», на котором побывали журналисты портала «Страсти».
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«Да, я скуф, и это звучит гордо! А Лера просто лучшая», – публично заявил Лазарев после выступления.Читайте также:
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова