«Задуши его!»: Басков вмешался в конфликт Лазарева с бывшим возлюбленным Вали Карнавал на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев и Николай Басков (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Николай Басков вмешался в конфликт Сергея Лазарева и Саши Стоуна на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».
В третьем выпуске программы произошёл очередной скандал. После замечательного выступления Хора университета Лобачевского из Нижнего Новгорода Саша Стоун оказался единственным членом жюри, который не оценил номер. Блогер пояснил, что не получил ожидаемых впечатлений от выступления.
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«В первой передаче выступал коллектив из Казани. Там были и детки, и взрослые. Вы знаете, вот тогда у меня были мурашки по всему телу. Хотел и сейчас их получить. Я хотел встать, но коллектив стал фальшивить. Мне всё понравилось, но было чуть-чуть фальшиво», – высказался бывший возлюбленный Вали Карнавал.Однако такое заявление разозлило Сергея Лазарева. Он заявил, что не понимает логику некоторых экспертов, которые не в состоянии оценить действительно достойное выступление.
«Брендон, ты сколько раз сегодня встал? Четыре раза?! И все эти четыре раза артисты пели исключительно чисто? Они пели чисто? Я хочу понять логику экспертов, которые сначала выбирают людей ради поддержки, а когда люди поют на сто баллов, они не встают… Да почему ты нажал на кнопку, когда люди плохо выступали?! Они все равны!», – эмоционально высказался певец.Ведущий шоу Николай Басков вмешался в перепалку и встал на сторону коллеги, призвав Лазарева задушить Стоуна.
«Задуши его, задуши!», – в шутку крикнул исполнитель.Читайте также:
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Анастасия Чинкова