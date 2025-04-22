«На Курта Кобейна похож»: Лера Кудрявцева назвала исполнителя хита «Гламур» nkeeei крашем

nkeeei/ Никита Коробыко (Фото: Инстаграм* @n.ooyo)
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что недавно встретила нового краша на мероприятии МУЗ-ТВ, и с того момента не может перестать о нем думать, сообщило издание Rocketmag. Речь о рэпере nkeeei — участнике белорусского трио, который прославился благодаря своему хиту «Гламур».
Любимчиком телеведущей в детстве был Жан-Клод Ван Дамм, однако после упоминания в разговоре nkeeei'я она засияла.
У Кудрявцевой поинтересовались, кого она считает крашем. Тогда Лера уточнила, что это точно кто-то из молодежи, ведь «Лазарев уже скуф».
Настоящее имя nkeeei — Никита Коробыко. Он родом из белорусских Барановичей. Сейчас рэпера называют одним из наиболее ярких голосов новой волны. Летом 2024 года вышел альбом с одноименным лид-треком «Гламур». Он сразу стал популярным, а клип набрал миллионы просмотров.
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У Кудрявцевой поинтересовались, кого она считает крашем. Тогда Лера уточнила, что это точно кто-то из молодежи, ведь «Лазарев уже скуф».
«Он сейчас очень модный, гламур-гламур, на Курта Кобейна похож. Nkeeei — вот прям краш, мне кажется», — с улыбкой призналась телеведущая.
Настоящее имя nkeeei — Никита Коробыко. Он родом из белорусских Барановичей. Сейчас рэпера называют одним из наиболее ярких голосов новой волны. Летом 2024 года вышел альбом с одноименным лид-треком «Гламур». Он сразу стал популярным, а клип набрал миллионы просмотров.
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Ольга Енгалычева