В «Маске» раскрыли Гиппопотама: под костюмом оказался Родион Газманов
В восьмом выпуске «Маска» зрители узнали, кто скрывался за образом Гиппопотама. Под маской оказался Родион Газманов — сын Олега Газманова.
По итогам голосования в зоне риска оказались Колибри, Гиппопотам и Месяц. Зрители решили спасти Месяца, а жюри отдало предпочтение Колибри, в результате чего именно Гиппопотам покинул проект.
Интрига сохранялась до последнего, однако точно угадать участника смог только Филипп Киркоров. Остальные судьи выдвигали самые разные версии, предполагая, что под маской могут скрываться Александр Малинин, Хабиб Шарипов или Митя Хрусталёв.
После разоблачения Газманов признался, что его довольно быстро рассекретили близкие — не по голосу, а по походке. Артист отметил, что рад снова выступать без маски, но при этом ему было непросто прощаться с проектом.
До финала шоу остаётся около месяца, и борьбу за победу продолжают другие участники.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России