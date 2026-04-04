Фанаты обсуждают возможную беременность Селены Гомес
Селена Гомес снова оказалась в центре обсуждений в Сети после того, как поклонники заподозрили её в беременности. Поводом стало видео инфлюенсера Федерики Скангетти, в котором певица вместе с ней демонстрирует косметику.
Однако внимание зрителей привлёк не продукт, а внешний вид Гомес. Она появилась в свободном розовом платье-трапеции, которое визуально создало эффект округлившегося живота. Это сразу вызвало волну обсуждений в комментариях.
Пользователи сети начали активно строить догадки, предполагая, что звезда может ждать ребёнка. Некоторые также отметили, что, несмотря на диагноз волчанки и трансплантацию почки в прошлом, Селена теоретически может иметь детей, хотя такие обстоятельства требуют особого внимания к здоровью.
Дополнительный интерес вызвало и другое видео — с визажистом Шайлой, которая находится на 26-й неделе беременности. На кадрах Гомес была в том же наряде и эмоционально реагировала на разговор о животе коллеги, что лишь усилило слухи среди поклонников.
Пока сама певица никак не комментирует ситуацию, оставляя пространство для догадок.
