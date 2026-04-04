«Как тепло и хорошо рядом»: Бузова поделилась семейными моментами
Ольга Бузова растрогала поклонников, показав в соцсетях тёплую встречу с бабушкой Тамарой Семёновной в Санкт-Петербурге.
Сразу после возвращения в родной город певица отправилась в гости к близкому человеку, взяв с собой торт и цветы.
Встреча прошла в уютной и душевной атмосфере: Бузова с нежностью обратилась к бабушке, назвав её красавицей, а та с улыбкой и самоиронией ответила. Вместе они вспоминали прошлое, листали старые фотографии и делились семейными историями.
Особенно артистку развеселило её детское фото с забавной причёской — маленьким хвостиком. На вопрос, почему в детстве ей делали именно такую укладку, бабушка с юмором ответила, что «просто собрали волосы в кучу — и всё».
По словам Бузовой, такие моменты для неё бесценны. Она призналась, что смех, объятия и тепло бабушки наполняют её особым чувством уюта и возвращают в счастливые воспоминания детства.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России