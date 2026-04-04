«Вычеркнул мальчика из жизни»: Анна Хилькевич осудила поведение коллеги
Анна Хилькевич высказалась в соцсетях о теме отцовской ответственности, прокомментировав резонансную историю вокруг внебрачного сына её коллеги.
Хотя актриса не называла имён, подписчики быстро поняли, что речь идёт об Арарате Кещяне.
По словам Хилькевич, мужчина на протяжении многих лет практически не участвовал в жизни ребёнка, появляясь лишь эпизодически. Она отметила, что подобное поведение не может пройти бесследно и оказывает серьёзное влияние на формирование личности.
Актриса подчеркнула, что ответственность за такие ситуации всегда лежит на взрослом: ребёнок не виноват в решениях родителей. По её мнению, отсутствие внимания и участия со стороны отца может привести к трудностям в самооценке и построении отношений в будущем.
Хилькевич добавила, что старается смотреть на ситуацию глазами ребёнка, представляя, насколько непросто расти без полноценного участия отца в жизни.
Ранее стало известно, что сын Арарата Кещяна родился в 2012 году от Эльвиры Кретовой. По словам матери, актёр долгое время не проявлял интереса к ребёнку, а их первое общение состоялось лишь спустя годы. Даже после этого встречи оставались редкими и сопровождались конфликтами.
