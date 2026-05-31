Перепутали с дочерью: Фанаты увидели редкое фото жены Витаса
Российский певец Витас (Виталий Грачёв) поделился с поклонниками редким снимком своей жены Светланы (на момент публикации отсутствует — прим. ред.). Фотографию сделали в пекарне. На ней супруга артиста предстала в спортивном костюме и с аксессуарами.
Пост мгновенно набрал популярность и спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. Многие подписчики отметили, что Светлана выглядит значительно моложе своих лет.
В комментариях пользователи оставили множество комплиментов. Некоторые признались, что поначалу приняли жену Витаса за его дочь.
Пара познакомилась много лет назад. Сам певец не раз рассказывал, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Официально брак зарегистрировали в 2006 году. С тех пор супруги воспитывают троих детей: дочь Аллу, сына Максима и младшую дочь Алису, о рождении которой исполнитель сообщил поклонникам уже после её появления на свет.