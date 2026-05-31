Перепутали с дочерью: Фанаты увидели редкое фото жены Витаса

Поклонники оценили фото жены Витаса и осыпали ее комплиментами

Виталий Грачев (Витас) (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Российский певец Витас (Виталий Грачёв) поделился с поклонниками редким снимком своей жены Светланы (на момент публикации отсутствует — прим. ред.). Фотографию сделали в пекарне. На ней супруга артиста предстала в спортивном костюме и с аксессуарами.





Пост мгновенно набрал популярность и спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. Многие подписчики отметили, что Светлана выглядит значительно моложе своих лет.



В комментариях пользователи оставили множество комплиментов. Некоторые признались, что поначалу приняли жену Витаса за его дочь.



Пара познакомилась много лет назад. Сам певец не раз рассказывал, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Официально брак зарегистрировали в 2006 году. С тех пор супруги воспитывают троих детей: дочь Аллу, сына Максима и младшую дочь Алису, о рождении которой исполнитель сообщил поклонникам уже после её появления на свет.



