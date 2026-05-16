«50 минут меня не было»: Витас под наркозом вышел на связь с поклонниками

16 мая 2026, 03:50

Певец Витас напугал фанатов роликом из больничной палаты

Витас (Фото: РИА Новости / Андрей Александров)

47‑летний музыкант Витас обратился к подписчикам из больничной палаты, записав короткое видео после операции. На кадрах, опубликованных в личном блоге, исполнитель хита «Опера #2» появляется в медицинском халате.





Как отмечает «Стархит», речь артиста заметно заторможена, что указывает на последствия наркоза, после которого он еще не пришел в себя. В своем обращении Витас поделился впечатлениями от пережитого.



«Никто не знал, что будет долго. Пятьдесят минут меня не было. Я где‑то спал… Сейчас такое вот состояние в палате. Через минут пятнадцать уже в строю буду. Чаю попью», — сказал певец.