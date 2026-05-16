«50 минут меня не было»: Витас под наркозом вышел на связь с поклонниками
47‑летний музыкант Витас обратился к подписчикам из больничной палаты, записав короткое видео после операции. На кадрах, опубликованных в личном блоге, исполнитель хита «Опера #2» появляется в медицинском халате.
Как отмечает «Стархит», речь артиста заметно заторможена, что указывает на последствия наркоза, после которого он еще не пришел в себя. В своем обращении Витас поделился впечатлениями от пережитого.
«Никто не знал, что будет долго. Пятьдесят минут меня не было. Я где‑то спал… Сейчас такое вот состояние в палате. Через минут пятнадцать уже в строю буду. Чаю попью», — сказал певец.
При этом артист пока не раскрывает причину госпитализации. Хотя в последнее время Витас не сообщал о серьезных проблемах со здоровьем, несколько лет назад у него диагностировали отслоение сетчатки глаз. В тот период ситуация была достаточно серьезной, но благодаря своевременному лечению зрение удалось сохранить.