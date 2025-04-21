Фаворит Пугачевой Савин резко ответил Макаревичу* на оскорбления жителей РФ

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)
Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин прокомментировал оскорбления Андрея Макаревича* в адрес россиян. Его слова приводит aif.ru.
Ранее Макаревич назвал жителей России «злобными хорьками» и заявил, что у русских плохие гены. Музыкант также сказал, что не будет давать концерты на родине.
Он добавил, что Макаревич* сейчас выступает вовсе не для иностранных слушателей, а для выходцев из СССР. По мнению Савина, подобными словами певец оскорбил всех своих слушателей в Израиле.
Фаворит Пугачёвой подчеркнул, что Макаревич* не имеет никакого морального права говорить плохое в сторону родины, которая сейчас находится в состоянии конфликта с другой страной.
При этом Савин добавил, что хочет посмотреть, что будет с музыкантом без концертов в России через несколько лет.
Читайте также:
«Да ни в жизни»: Андрей Макаревич* не будет выступать для россиян
Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей
* признан иноагентом на территории РФ
** Запрещён в РФ
«Такое поведение недостойно большого артиста, каким Макаревича* считали поклонники "Машины времени". Неужели русские люди, которые хотят жить на своей земле, не желают быть порабощенными и униженными? Именно они, по мнению Макаревича*, являются той отработанной субстанцией, о которой он говорит?! Я был в шоке, когда посмотрел видеоинтервью», — отметил Савин.
Он добавил, что Макаревич* сейчас выступает вовсе не для иностранных слушателей, а для выходцев из СССР. По мнению Савина, подобными словами певец оскорбил всех своих слушателей в Израиле.
Фаворит Пугачёвой подчеркнул, что Макаревич* не имеет никакого морального права говорить плохое в сторону родины, которая сейчас находится в состоянии конфликта с другой страной.
При этом Савин добавил, что хочет посмотреть, что будет с музыкантом без концертов в России через несколько лет.
Читайте также:
«Да ни в жизни»: Андрей Макаревич* не будет выступать для россиян
Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей
* признан иноагентом на территории РФ
** Запрещён в РФ
Элина Позднякова