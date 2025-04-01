Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей

Связи с мужчинами* и причины расставания с Лерой Кудрявцевой: от кого у Сергея Лазарева дети и кому он посвятил трек «Вкус малины»?

Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev) Сергей Лазарев — один из самых ярких представителей российской эстрады, который завоевал сердца миллионов поклонников. Его талант, харизма и привлекательная внешность сделали его кумиром для многих. «Радио 1».



Ранние годы и карьера Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С юных лет он проявлял интерес к музыке и сцене, что привело его к успешной карьере. Артист дважды представлял Россию на «Евровидении» и стал лауреатом множества музыкальных наград, что укрепило его позиции на российской сцене.



Отношения с Лерой Кудрявцевой Одним из самых известных эпизодов в личной жизни Сергея стали его четырехлетние отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Несмотря на сильные чувства, пара так и не дошла до ЗАГСа. В 2011 году у Леры произошел выкидыш. Сергей поддерживал её в трудный период. Однако, несмотря на попытки сохранить отношения, они расстались из-за остывших чувств.



Слухи о сексуальной ориентации После расставания с Кудрявцевой начались слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Лазарева. Некоторые СМИ предполагали, что его отношения с телеведущей были лишь ширмой, скрывающей истинные подробности его личной жизни.



Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)

Дети и суррогатное материнство В 2014 году у Сергея родился сын Никита, а в 2018 году — дочь Анна. По информации из прессы, оба ребенка появились на свет благодаря суррогатным матерям, что также вызвало много обсуждений среди поклонников и журналистов.



Предполагаемые романы Сергей Лазарев часто становился объектом слухов о романах с мужчинами. В числе предполагаемых любовников фигурировали его директор Михаил Дворецкий, с которым у артиста сложились близкие отношения, а также Дмитрий Кузнецов и Алекс Малиновский. Последний долгое время был рядом с певцом, однако их дружба закончилась после проблем Алекса с законом.



Новый трек «Вкус малины» Недавно Сергей выпустил новый трек под названием «Вкус малины», который стал поводом для новых слухов. Отсутствие женских местоимений в песне натолкнуло поклонников на мысль, что она посвящена Алексу Малиновскому и их расставанию.



Фото: iStock/Serhii Khrystenko Позиция Сергея по поводу личной жизни Устав от постоянных вопросов о своей личной жизни и причинах отсутствия брака, Сергей поделился в своем блоге фотографией с племянницей и заявил, что чувствует себя гармонично в статусе холостяка.



Читайте также:



СПИД, онкология, измены и попытки суицида: как жены Владимира Познера



Рэперу Паше Технику



: актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге



*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ

Однако вопросы о его личной жизни остаются без ответа, что порождает множество слухов и домыслов. Подробнее о нем читайте в материалеСергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С юных лет он проявлял интерес к музыке и сцене, что привело его к успешной карьере. Артист дважды представлял Россию на «Евровидении» и стал лауреатом множества музыкальных наград, что укрепило его позиции на российской сцене.Одним из самых известных эпизодов в личной жизни Сергея стали его четырехлетние отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Несмотря на сильные чувства, пара так и не дошла до ЗАГСа. В 2011 году у Леры произошел выкидыш. Сергей поддерживал её в трудный период. Однако, несмотря на попытки сохранить отношения, они расстались из-за остывших чувств.После расставания с Кудрявцевой начались слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Лазарева. Некоторые СМИ предполагали, что его отношения с телеведущей были лишь ширмой, скрывающей истинные подробности его личной жизни.В 2014 году у Сергея родился сын Никита, а в 2018 году — дочь Анна. По информации из прессы, оба ребенка появились на свет благодаря суррогатным матерям, что также вызвало много обсуждений среди поклонников и журналистов.Сергей Лазарев часто становился объектом слухов о романах с мужчинами. В числе предполагаемых любовников фигурировали его директор Михаил Дворецкий, с которым у артиста сложились близкие отношения, а также Дмитрий Кузнецов и Алекс Малиновский. Последний долгое время был рядом с певцом, однако их дружба закончилась после проблем Алекса с законом.Недавно Сергей выпустил новый трек под названием «Вкус малины», который стал поводом для новых слухов. Отсутствие женских местоимений в песне натолкнуло поклонников на мысль, что она посвящена Алексу Малиновскому и их расставанию.Устав от постоянных вопросов о своей личной жизни и причинах отсутствия брака, Сергей поделился в своем блоге фотографией с племянницей и заявил, что чувствует себя гармонично в статусе холостяка.СПИД, онкология, измены и попытки суицида: как жены Владимира Познера помогли ему избежать позора и вернуться к жизниРэперу Паше Технику нужны лекарства , которых нет в Таиланде «Отголоски болезни остались со мной» : актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ Дарья Осипова Следите за нашими новостями

в удобном формате