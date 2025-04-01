Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)
Бизнес Андрея Макаревича* сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Артист терпит убытки на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».
Несмотря на то, что музыкант в течение последних нескольких лет выходил из состава учредителей различных компаний после получения статуса иноагента, одна из его компаний все еще остается под его контролем. Макаревич* владеет долей в продюсерской компании «Самый смак». Согласно данным из открытых источников, доходы этой организации за 2024 год составили ноль рублей. В результате, ООО «Самый смак» принесло артисту убытки в размере 63 тысяч рублей. В прошлом году бизнес также не отличался высоким доходом, составив всего 150 тысяч рублей.
Напомним, что в настоящее время Андрей Макаревич* проживает в Израиле со своей семьей и не планирует возвращаться в Россию.
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Напомним, что в настоящее время Андрей Макаревич* проживает в Израиле со своей семьей и не планирует возвращаться в Россию.
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** Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова