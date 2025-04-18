«Да ни в жизни»: Андрей Макаревич* не будет выступать для россиян

Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)
Рок-музыкант Андрей Макаревич* сообщил журналисту, что не даст концерт для россиян. Интервью распространили в соцсетях.
После того как певец уехал за границу, он стал с пренебрежением высказываться о России и её жителей.
Ранее стало известно, что бизнес музыканта стал убыточным.
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*признан в России иноагентом.
«И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни», — заявил Макаревич*.При этом он отметил, что даст концерт в Киеве. Когда его ещё раз спросили о России, он был краток.
«В России не дам. Я не хочу их видеть», — сказал артист.После ещё одного вопроса Макаревич* послал представителя прессы куда подальше и спешно ушёл.
Ранее стало известно, что бизнес музыканта стал убыточным.
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*признан в России иноагентом.
Анастасия Чубина