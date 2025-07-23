Федорова показала повзрослевшую дочь-балерину
Оксана Федорова поделилась редкими кадрами с 12-летней дочерью Елизаветой, которая профессионально занимается балетом.
В честь дня рождения девочки телеведущая опубликовала в соцсетях трогательные видео с ее выступлений.
«С днем рождения, наша звездочка», — написала девушка под постом.Оксана Федорова не скрывает, что в их семье царит патриархат, пишет 7Дней.ru. Она признавалась, что долго молилась о личном счастье, прежде чем встретить своего будущего мужа. Пара поженилась в 2011 году, и с тех пор Андрей стал надежной опорой для Оксаны и прекрасным отцом для их детей.
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