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Федорова показала повзрослевшую дочь-балерину

Оксана Федорова с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

Оксана Федорова поделилась редкими кадрами с 12-летней дочерью Елизаветой, которая профессионально занимается балетом.



В честь дня рождения девочки телеведущая опубликовала в соцсетях трогательные видео с ее выступлений.

«С днем рождения, наша звездочка», — написала девушка под постом.
Оксана Федорова не скрывает, что в их семье царит патриархат, пишет 7Дней.ru. Она признавалась, что долго молилась о личном счастье, прежде чем встретить своего будущего мужа. Пара поженилась в 2011 году, и с тех пор Андрей стал надежной опорой для Оксаны и прекрасным отцом для их детей.

Дочка Оксаны Федоровой — Елизавета ( Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
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Виктория Иванченко

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