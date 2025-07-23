Жена Антона Батырева ответила на вопрос о примирении с актером
Анна Савельева опровергла слухи о примирении со своим супругом. Некоторые предположили, что пара воссоединилась, поскольку Антон Батырев и его жена в одно и то же время находились в Сочи. В ответ женщина заверила, что их пребывание в одном месте — не более чем совпадение.
Весной этого года Савельева объявила о расставании с Батыревым. Точные причины разрыва она раскрывать не стала, но уточнила, что тот был не готов меняться ради семьи. Анна не побоялась забрать маленького сына и уйти от Антона. Подписчиков она попросила не расспрашивать про семейный конфликт.
Стоит отметить, что сам актер по-прежнему хранит молчание относительно этой ситуации.
*Запрещен в РФ
Читайте также: