Жена Антона Батырева ответила на вопрос о примирении с актером

23 июля 2025, 16:17

Жена Антона Батырева опровергла слухи о воссоединении с актером

Антон Батырев (Фото: Инстаграм*/b.a.t.o.n)

Анна Савельева опровергла слухи о примирении со своим супругом. Некоторые предположили, что пара воссоединилась, поскольку Антон Батырев и его жена в одно и то же время находились в Сочи. В ответ женщина заверила, что их пребывание в одном месте — не более чем совпадение.