«Пошла в церковь и исповедалась»: Настя Ивлеева рассказала о страданиях после «голой вечеринки»

23 июля 2025, 15:31

Настя Ивлеева рассказала, как пережила последствия «голой вечеринки»

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Настя Ивлеева призналась, что чувствовала себя пустой и бесполезной после нашумевшей «голой вечеринки». Телезвезда также заявила, что в тот момент многие люди разочаровали её.





34-летняя блогер рассказала, как пережила отмену после организации голой вечеринки в декабре 2023 года. Ивлеева отметила, что отлично помнит тот момент, когда дошла до уныния.





«И это страшно, так как всё становится бессмысленным, нет сегодня, вчера, завтра. И это, честно сказать, хуже истеричных и надрывных слёз и переживаний. Помню, что наутро я пошла в церковь и исповедалась, призналась, что мне страшно, просыпаться не хотелось, понимаете», – откровенно рассказала Ивлеева в своём личном блоге.

«Я сказала сама себе и в пространство, что со своей стороны сделала всё, что смогла, и теперь я полностью вверяю себя Богу и Вселенной. Это было честно и от всего сердца. И жизнь приятным образом начала удивлять, налаживаться. Приходили решения и помощь», – добавила актриса сериала «Монастырь».