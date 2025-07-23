«Пошла в церковь и исповедалась»: Настя Ивлеева рассказала о страданиях после «голой вечеринки»
Настя Ивлеева рассказала, как пережила последствия «голой вечеринки»
Настя Ивлеева призналась, что чувствовала себя пустой и бесполезной после нашумевшей «голой вечеринки». Телезвезда также заявила, что в тот момент многие люди разочаровали её.
34-летняя блогер рассказала, как пережила отмену после организации голой вечеринки в декабре 2023 года. Ивлеева отметила, что отлично помнит тот момент, когда дошла до уныния.
«И это страшно, так как всё становится бессмысленным, нет сегодня, вчера, завтра. И это, честно сказать, хуже истеричных и надрывных слёз и переживаний. Помню, что наутро я пошла в церковь и исповедалась, призналась, что мне страшно, просыпаться не хотелось, понимаете», – откровенно рассказала Ивлеева в своём личном блоге.Звезда призналась, что после похода в церковь не столкнулась с чудом, однако у неё появились силы и спокойствие.
«Я сказала сама себе и в пространство, что со своей стороны сделала всё, что смогла, и теперь я полностью вверяю себя Богу и Вселенной. Это было честно и от всего сердца. И жизнь приятным образом начала удивлять, налаживаться. Приходили решения и помощь», – добавила актриса сериала «Монастырь».Также поклонники спросили у Ивлеевой, разочаровалась ли она в своих друзьях после скандала. Блогер отметила, что разочаровалась во многом, в том числе и в себе. Однако Настя призвала принять жизнь такой, какая она есть, и понимать, что кажущаяся несправедливость на самом деле может быть путём к чему-то более светлому.