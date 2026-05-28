Трусова показала фигуру на Мальдивах спустя девять месяцев после родов
21-летняя фигуристка Александра Трусова поделилась с подписчиками серией снимков с отдыха на Мальдивах. Об этом пишет Super.
На фотографиях спортсменка позирует в белом бикини на живописном побережье у бассейна. В личном блоге Трусова сопроводила публикацию лаконичным комментарием: «Как же тут все-таки красиво».
Всего девять месяцев назад фигуристка стала мамой, родив мальчика от супруга Макара Игнатова, которого назвали Михаилом. Недавно Александра публиковала свежие фото с малышом и рассказала о его достижениях. По словам спортсменки, юный Михаил успел побывать в нескольких новых городах и даже посетить другую страну. Кроме того, ребенок научился стоять и ходить с опорой, а также осваивает пространство квартиры.
Александра Трусова и Макар Игнатов состоят в браке полтора года. Когда пара объявила о свадьбе, некоторые пользователи Сети высказывали сомнения об их совместном будущем из-за молодого возраста спортсменов. Однако Трусова и Игнатов подчеркивали, что полностью готовы к семейной жизни и считают официальное оформление отношений логичным шагом.
