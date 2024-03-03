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Филипп Киркоров опубликовал отрывок новой песни Пугачёвой

03 марта 2024, 17:37
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певец Филипп Киркоров опубликовал небольшое видео, содержащее в себе часть новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня».
Видеорядом к отрывку послужили небольшие видео из архива Киркорова.
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», — написал Киркоров в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Начинается видеоряд с кадров, сделанных на одном из концертов. Киркоров и Пугачёва находятся на сцене вместе, у неё в руках большой букет жёлтых роз.

Не беспокойся, что с тобой?
Я спокойна, как никогда.
Просто мне приснился бой,
В нём ты вынес меня из огня.
Не беспокойся за меня.
Я готова к любой судьбе.
Богом данное не поменять
И нельзя изменить себе, - поёт Пугачёва.

Артист поблагодарил авторов новой песни и саму исполнительницу за проникновенные текст и музыку.

15 апреля Алла Пугачёва отметит своё 75-летие. В конце 2023 года сообщалось, что после начала войны в Израиле, Пугачева и Галкин* отправились в Кипр. Там выяснилось, что певице не подходит местный климат, поэтому супруги планировали переехать на ПМЖ в Лондон.

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*признан иноагентом в РФ
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Охлобыстин возмутился поездкам участников «голой вечеринки» в Донбасс
Охлобыстин: Донбасс не является «прачечной» для участников «голой вечеринки»
03 марта 2024, 16:29

Фото: istockphoto / cookelma

Донбасс не является «прачечной» для участников скандальной «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.
В ходе Всемирного фестиваля, который проходит в Сочи, состоялась встреча актера с гостями мероприятия, на которой молодежь обсуждала перечень вопросов, в том числе касающихся нравственных ценностей в стране.

В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о нашумевшей «голой вечеринке», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Девушка заявила, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сделать фотографии для соцсетей, как Ольга Бузова.

Уточняется, что участница спросила у актера, как молодежь Донбасса относится к таким личностям, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы Российской Федерации, добавив, что Донбасс - это не «прачечная».

«Донбасс реально - это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать за проступки. Именно там сейчас бьется верное сердце нашей страны», - сказал Охлобыстин.

Он отметил, что «голая вечеринка» - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.

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#молодёжь
#сочи
#донбасс
#актёр
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Валерий Леонтьев озвучил условия своего возвращения на большую сцену
Леонтьев вернётся на большую сцену только в России и только после окончания СВО
02 марта 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Народный артист России и заслуженный артист Украинской ССР Валерий Леонтьев назвал условия, при которых он вернётся на большую эстраду. По его словам, это может произойти только в России и после окончания специальной военной операции.
Легенда советской и российской эстрады недавно согласился на большой публичный концерт в Дубае (ОАЭ), но потом передумал и дал задний ход, передаёт телеграм-канал Mash. 75-летнему артисту всё труднее сохранять форму и поддерживать статус вечно молодого. Да и отплясывать, как раньше, под фонограмму своих песен непросто — годы берут своё. Привычный зрителям шоу-балет Леонтьеву уже не под силу, как и исполнение вживую.

Фото: istockphoto/Berezko

К большому концерту в столице Эмиратов артист долго и упорно готовился, репетировал, готовясь показать классическое шоу, но в последний момент отказался, сославшись на возраст. В последнее время певец выступает только на закрытых корпоративах и поёт исключительно под фонограмму. Ценник за выступление начинается от 100 тысяч долларов.

Сейчас для артиста актуальны две фундаментальные проблемы при попытке выступить с полноценной концертной программой на большой площадке. Первая заключается в том, что может не собраться полный зал, как это положено легенде. Конфуз! Вторая — можно накосячить во время шоу, например, упасть. Значит следует репетировать на износ, чтобы исключить всяческие случайности.

Фото: istockphoto/LanaStock

При таком раскладе понятно желание Леонтьева выступать с большим концертом только на Родине. В России на него придут, ностальгирующей публики, которая его помнит и любит, здесь предостаточно, а посему аншлаг обеспечен. Что касается окончания СВО... Что ж, такая у него позиция. Или отсутствие таковой. Ведь он с февраля 2022 года воздерживается от любых высказываний на тему украинского конфликта. Но сразу после начала СВО певец уехал в Майами, где у него дом и за который он платит налоги в казну США. В год около 100 тысяч долларов. А Штаты, напомним, финансируют ВСУ. Но это так, к слову. К творчеству Леонтьева и к его опасениям за успех выступления на большой сцене не имеет никакого отношения. Надо пробовать, Валерий Яковлевич, зрители найдутся!

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#сво
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Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца
Сын Бари Алибасова: отца выписали из больницы, он чувствует себя хорошо
02 марта 2024, 16:47

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы, и его состояние здоровья хорошее.
Об этом сообщил его сын, передает 2 марта РИА Новости.

«Папу выписали... Мы сразу же отправили его на дачу, и он чувствует себя отлично», — сказал он.
Бари Алибасов был госпитализирован двадцать пятого февраля. Он провел некоторое время в реанимации в Боткинской больнице, где врачи поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».

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На «Мосфильме» приступили к съёмкам кинокартины про спецоперацию
02 марта 2024, 12:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Киноконцерн «Мосфильм» начал работу над фильмом о событиях, связанных с ходом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал генеральный директор легендарной киностудии, известный режиссёр Карен Шахназаров.
В разговоре с корреспондентом РИА новости мэтр уточнил, что в настоящее время в работе находятся два киносценария. Стадию работы над фильмами Шахназаров охарактеризовал как «начальную, но уже вполне себе реальную». Он также добавил, что по сценарию, связанному с СВО, уже начались съёмки.

Глава «Мосфильма» сказал, что пока не готов раскрыть названия новых кинопроектов. Ожидается, что съёмки фильма о специальной военной операции закончатся осенью нынешнего года. Дата премьерного показа пока не называется.

Напомним, в феврале нынешнего года прошла премьера фильма «20/12» — первой художественной кинокартины об СВО, снятой в зоне её проведения. Фильм представила съёмочная группа, работавшая над ним, во главе с режиссёром Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым, а также актёрами Дарьей Кукарских и Аристархом Венесом, исполнивших главные роли в картине.

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#режиссёр
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Бари Алибасов после инсульта дезориентирован и зовёт жену
29 февраля 2024, 12:07

Фото: iStock/sudok1

28 февраля продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был доставлен в отделение неврологии после инсульта. По словам источника Рен ТВ, знакомого с ситуацией, 76-летний артист сейчас находится в состоянии дезориентации и постоянно ищет свою жену.
В настоящее время Алибасов проходит лечение в отделении неврологии, где ему оказывается специализированная медицинская помощь. Врачи оценивают состояние пациента, как тяжёлое. Он не понимает, где находится, и имеет слабую реакцию на внешние раздражители. Кроме того, продюсер испытывает сильную головную боль и слабость во всем теле.

«Алибасов всё время зовёт жену», – рассказал источник .

Обследование выявило у Алибасова признаки ишемии в левом полушарии головного мозга. Ишемия – это кислородное голодание, вызванное недостаточным притоком крови к органу.

Бари Алибасов в 1966 году основал группу «Интеграл», в 1989 году её распустил и провёл кастинг для новой группы, которую назвал «На-На». 4 июня 2019 года, СМИ сообщили, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с химическим ожогом пищевода, предположительно, жидкостью для прочистки труб. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, Алибасов из-за плохого зрения якобы перепутал бутылку сока с химическим средством. Некоторые селебрети высказали тогда сомнения по поводу его отравления.

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#лечение
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#продюсер
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Критик Бабичев назвал Артура Пирожкова самым популярным альтер эго в РФ
27 февраля 2024, 20:19

Фото: istockphoto.com/Sonate

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что наиболее популярным в России на данный момент среди юмористов альтер эго является Артур Пирожков Александра Реввы.
«В самой выигрышной ситуации находится Александр Ревва с Артуром Пирожковым, это форматные песни, их крутят на радио, трудно представить дискотеку хотя бы без одной песни. Пирожков заметен на эстраде», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Также специалист вспомнил образы Эдуарда Сурового Гарика Харламова и супер-Жорика Михаила Галустяна.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Напомним, «Наша Russia» — это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

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#артист
#юмор
#шоу-бизнес
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Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
26 февраля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Studia72

Народному артисту России певцу Владимиру Кузьмину понадобилась экстренная медицинская помощь. Музыкант почувствовал себя плохо, когда находился у себя дома.
Близкие вызвали Кузьмину бригаду неотложной помощи, сообщает телеграм-канал «112». Медики произвели необходимые процедуры, после чего было решено, что в госпитализации певец, автор текстов и композитор не нуждается. По некоторым данным, у него «отказали конечности». В окружении артиста информацию о его состоянии здоровья пока не комментировали.

Владимир Кузьмин — известный советский певец, композитор, музыкант, играющий практически на всех существующих музыкальных инструментах: гитаре, саксофоне, рояле, скрипке, флейте, губной гармонике и так далее. Много лет подряд признавался лучшим гитаристом страны.

Ещё в конце 1970-х годов вместе с Александром Барыкиным основал группу «Карнавал». Позже, в 80-е создал и стал лидером группы «Динамик». Писал песни для Аллы Пугачёвой и пел с ней дуэтом. Был пять раз женат. К одной из жён, американке, уезжал в Соединённые Штаты, где прожил несколько лет. После возвращения 68-летний музыкант выступает сольно.

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#композитор
#музыкант
#страны
#медики
#здоровье
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Канал ТНТ начнёт снова снимать программу «Наша Russia»
25 февраля 2024, 16:35

Фото: iStock/ mediaphotos

Телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Об этом рассказал ТАСС продюсер телеканала Аркадий Водахов.

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение «Наша Russia», — сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».
«Наша Russia» - это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Главные роли в нём исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Аркадий Водахов сообщил, что в обновлённой программе появятся и новые герои.

Существует мнение, что программа «Наша Russia» является российской адаптацией популярного британского скетч-сериала «Маленькая Британия», выходившего на телеканале «BBC» с 2003 по 2006 год. То есть, по сути, является его удачным клоном. Но в 2007 году в одном из интервью Семён Слепаков (признан иностранным агентом) назвал программу «Наша Russia» исключительно российским проектом.

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#шоу
#телевидение
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Музыканта Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом
25 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/maxim4e4ek

Основателя музыкальной группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию столичной больницы с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что днём 25 января 76-летнему Алибасову стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.

На момент госпитализации заслуженный артист России находился в состоянии оглушения.

Бари Алибасов родился в Казахстане в 1947 году. Он является музыкальным продюсером, композитором, певцом, телеведущим и актёром. С 1989 года руководит музыкальной группой «На-На», которая исполнила получившую широкое распространение песню «Фаина». Она была написала Алибасовым в соавторстве с Андреем Потёмкиным и поэтом Михаилом Рябининым.

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