Филипп Киркоров опубликовал отрывок новой песни Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Певец Филипп Киркоров опубликовал небольшое видео, содержащее в себе часть новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня».
Видеорядом к отрывку послужили небольшие видео из архива Киркорова.
Начинается видеоряд с кадров, сделанных на одном из концертов. Киркоров и Пугачёва находятся на сцене вместе, у неё в руках большой букет жёлтых роз.
Артист поблагодарил авторов новой песни и саму исполнительницу за проникновенные текст и музыку.
15 апреля Алла Пугачёва отметит своё 75-летие. В конце 2023 года сообщалось, что после начала войны в Израиле, Пугачева и Галкин* отправились в Кипр. Там выяснилось, что певице не подходит местный климат, поэтому супруги планировали переехать на ПМЖ в Лондон.
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*признан иноагентом в РФ
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», — написал Киркоров в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Не беспокойся, что с тобой?
Я спокойна, как никогда.
Просто мне приснился бой,
В нём ты вынес меня из огня.
Не беспокойся за меня.
Я готова к любой судьбе.
Богом данное не поменять
И нельзя изменить себе, - поёт Пугачёва.
Артист поблагодарил авторов новой песни и саму исполнительницу за проникновенные текст и музыку.
15 апреля Алла Пугачёва отметит своё 75-летие. В конце 2023 года сообщалось, что после начала войны в Израиле, Пугачева и Галкин* отправились в Кипр. Там выяснилось, что певице не подходит местный климат, поэтому супруги планировали переехать на ПМЖ в Лондон.
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Сергей Калугин