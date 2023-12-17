Садальский рассказал, почему Пугачева везде следует за Галкиным*

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российский актёр Станислав Садальский объяснил, почему певица Алла Пугачёва везде следует за своим мужем Максимом Галкиным*. Об этом пишет «АиФ».
«Любовь зла. Есть такая русская поговорка», — цитирует издание слова собеседника.
Садальский добавил, что артистке постоянно не везло с мужчинами, поэтому нынешний муж кажется ей тем единственным, которого всегда она ждала.
«Алла Пугачева – раба любви. Она последовала за мужем», — заключил Станислав Садальский.
Читайте также:
Пугачёву час допрашивали пограничники во время её визита в Россию
КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
Пугачёва может тайно выступить в Москве в новогодние праздники
*Является иностранным агентом
Диана Аванесян