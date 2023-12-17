Садальский рассказал, почему Пугачева везде следует за Галкиным*

Суперзвезда американского сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия на организм кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.