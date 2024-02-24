После 16 лет молчания Алла Пугачёва выпустит новый альбом

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1 марта 2023 года Алла Пугачёва выпустит новый альбом, который певица назвала «P.S.». Релиз включает в себя одиннадцать премьерных песен, написал StarHit.
Альбом «P.S.» представляет собой «живые» записи, исполненных на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.» в 2019 году. Продюсером нового альбома стал звукорежиссер Анатолий Лопатин, треки можно будет послушать на всех звуковых платформах, включая Apple Music, Spotify, Я.Музыка и ВКонтакте.
«В альбоме «P.S.» представлены одиннадцать новых композиций. В их числе такие песни, как «Монолог», «Соловушка», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Серое пальто», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Что-то надо мне», «Мой друг» и «На землю выпала роса», - рассказал Анатолий Лопатин.
Новые песни разбавили девять старых хитов, которые выходили в разное время и на разных альбомах певицы.
Продюсер сообщил, что выход нового альбома «P.S.» никак не связан с последним приездом Аллы Пугачевой в Россию. Тогда она действительно наведалась на тверскую студию «Салам», но записала три песни для личного пользования.
Предыдущий альбом примадонны «Приглашение на закат» вышел в 2008 году, то есть, 16 лет тому назад.
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«В альбоме «P.S.» представлены одиннадцать новых композиций. В их числе такие песни, как «Монолог», «Соловушка», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Серое пальто», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Что-то надо мне», «Мой друг» и «На землю выпала роса», - рассказал Анатолий Лопатин.
Продюсер сообщил, что выход нового альбома «P.S.» никак не связан с последним приездом Аллы Пугачевой в Россию. Тогда она действительно наведалась на тверскую студию «Салам», но записала три песни для личного пользования.
Предыдущий альбом примадонны «Приглашение на закат» вышел в 2008 году, то есть, 16 лет тому назад.
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Сергей Калугин